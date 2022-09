Diretta Pordenone Padova/ Streaming video tv: è la sfida al vertice! (Serie C)

DIRETTA PORDENONE PADOVA: SFIDA AL VERTICE!

Pordenone Padova, che sarà diretta dal signor Marco Monaldi, si gioca alle ore 14:30 di sabato 24 settembre: per la 5^ giornata nel girone A di Serie C 2022-2023 abbiamo la sfida al vertice che va in scena al Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Il Pordenone comanda la classifica, ancora imbattuto: curiosamente l’unica partita che non ha vinto è stata anche quella casalinga, poi per la squadra di Mimmo Di Carlo ci sono tre vittorie esterne (l’ultima contro il Sangiuliano City Nova) che ovviamente rendono ancora più splendente il passo di una squadra che vuole tornare immediatamente da dove è venuta, cioè in Serie B.

Il Padova è ripartito dalla seconda sconfitta consecutiva nella finale playoff in malo modo: ko contro la Pro Vercelli, ma poi i biancoscudati hanno infilato tre vittorie consecutive e si sono rilanciati secondo le ambizioni che tutti gli addetti ai lavori concedevano loro, ovvero quelle di arrivare finalmente alla cadetteria. La squadra è dunque seconda in compagnia della Feralpisalò; per entrambe questo match è un esame di maturità, dunque ora mettiamoci comodi e, aspettando che la diretta di Pordenone Padova prenda il via, proviamo a valutare quali possano essere le scelte da parte dei due allenatori nella lettura delle probabili formazioni.

DIRETTA PORDENONE PADOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pordenone Padova sarà garantita dalla televisione satellitare, ma l’appuntamento riguarderà gli abbonati al pacchetto Calcio: infatti il canale che trasmette la partita è Sky Sport 252, per chi fosse cliente Sport sarà necessario acquistare l’evento on demand. L’alternativa come sempre riguarda il portale Eleven Sports, che ormai da anni fornisce tutte le gare del campionato di Serie C: la visione di Pordenone Padova sarà in diretta streaming video, anche in questo caso qualora non si sia sottoscritto un abbonamento si potrà procedere all’acquisto della singola partita.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE PADOVA

Nella diretta Pordenone Padova Di Carlo dispone la sua squadra con il rombo di centrocampo: in difesa non dovrebbero cambiare le cose, dunque dovremmo vedere Marco Festa in porta con Pirrello e Arlind Ajeti a protezione, Biondi e Amedeo Benedetti invece i due terzini di spinta. A centrocampo c’è Pinato che spera in una maglia: eventualmente la può strappare a Torrasi, verso la conferma invece Burrai, tornato a vestire il neroverde e che sarà il regista in mediana, e Zammarini sul centrodestra. Dietro le punte Deli è favorito su Piscopo, come attaccanti Candellone e Dubickas devono vincere la forte concorrenza di Magnaghi e Palombi.

Il Padova di Bruno Caneo si schiera invece con il 3-4-2-1: anche qui possibili conferme nel reparto arretrato con Belli, Calabrese e Valentini a proteggere il portiere Antonio Donnarumma, sugli esterni Liguori arriva da una doppietta alla Pro Patria e dovrebbe esserci, sull’altro versante invece Curcio può sostituire Jelenic con una zona mediana nella quale Cretella e Dezi restano favoriti. Sulla trequarti invece possibili maglie per Radrezza (soprattutto) e Russini: rischiano quindi Piovanello e Vasic, così come De Marchi come prima punta perché Gagliano e il veterano Ceravolo sono ottime alternative per questa partita.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo brevemente quello che per la diretta Pordenone Padova ci viene raccontato dalle quote fornite dall’agenzia Snai, che tra le altre ha tracciato un pronostico per la partita di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria dei ramarri vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,25 volte l’importo che avrete scelto di investire; il segno X per il pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 3,05 volte quanto giocato, mentre il segno 2 per il successo esterno dei biancoscudati, con questo bookmaker, ha un valore pari a 3,15 volte la cifra messa sul piatto per la partita di Serie C.











