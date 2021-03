Diretta/ Pordenone Pescara, streaming video DAZN: ramarri alla verifica (Serie B)

DIRETTA PORDENONE PESCARA: RAMARRI SOTTO VERIFICA

Pordenone Pescara, in diretta sabato 13 marzo 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, sarà una sfida valevole per la nona giornata di ritorno del campionato di Serie B. Ramarri alla verifica in un campionato fin qui contraddittorio per i colori neroverdi, dopo la splendida cavalcata della passata stagione in cui il Pordenone ha sfiorato la Serie A nella sua prima storica stagione in cadetteria. Nelle ultime 5 partite di campionato il Pordenone ha raccolto però solo un punto e si è sensibilmente allontanato dalla zona play off. Al momento Pordenone lontano 8 punti dall’ottavo posto e a +5 da una zona play out che non è più molto lontana. Servirà uno strappo contro un Pescara che in casa contro la Spal, sabato scorso, ha subito la prima sconfitta della gestione Grassadonia. Gli abruzzesi restano penultimi in classifica a -4 dalla zona play out, ma dovranno dimostrare che l’arrivo del terzo tecnico stagionale non ha portato solo una scossa momentanea, ma un ricompattamento in grado di far puntare alla squadra davvero alla permanenza in cadetteria.

DIRETTA PORDENONE PESCARA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pordenone Pescara sarà trasmessa sul canale Dazn 1, numero 209 di Sky, per quegli abbonati che abbiano attivato la corrispondente opzione. In alternativa, è disponibile la diretta streaming video tramite la piattaforma Dazn (anche in questo caso a pagamento), che trasmette infatti tutte le partite del campionato di Serie B per ogni giornata.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE PESCARA

Le probabili formazioni della sfida tra Pordenone e Pescara allo stadio Guido Teghil. I padroni di casa allenati da Attilio Tesser scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Perisan, Berra, Vogliacco, Camporese, Chrzanowski, Zammarini, Misuraca, Scavone; Biondi; Ciurria, Morra. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Gianluca Grassadonia con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Fiorillo, Drudi, Guth, Scognamiglio; Bellanova, Busellato, Dessena, Maistro, Masciangelo; Odgaard, Giannetti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Pordenone e Pescara, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.05 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.05 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 4.00 volte la posta scommessa.

