Diretta Pordenone Pescara/ Streaming video DAZN: ramarri favoriti (Serie B)

Pordenone Pescara, partita diretta dal signor Sacchi e in programma sabato 25 gennaio 2020 alle ore 15.00 presso la Dacia Arena di Udine, sarà un match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Ramarri reduci da un contestato pareggio in casa del Frosinone, un 2-2 maturato anche grazie a un rigore per i ciociari che ha lasciato grandi dubbi tra le fila della squadra di Attilio Tesser. Che ha mantenuto il secondo posto in classifica, ma ora con un solo punto di vantaggio sul Crotone terzo. Il Pescara invece dopo l’ultimo ko interno contro la Salernitana è stato costretto a fare i conti con le dimissioni del mister Luciano Zauri. Al suo posto è stato promosso in prima squadra il mister della Primavera, Nicola Legrottaglie, che cercherà di far cambiare passo agli abruzzesi che si trovano a +3 dalla zona play out e a -2 della zona play off, in una classifica del campionato cadetto che resta molto corta e aperta a ogni possibile sviluppo. Nel match d’andata è stato il Pescara ad avere la meglio sul Pordenone con un pirotecnico 4-2, coi Ramarri che avevano chiuso il primo tempo in vantaggio 1-2 prima di essere sorpassati dai gol di Galano, Tumminello e Palmiero.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pordenone Pescara non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE PESCARA

Quali potrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Pordenone Pescara, sabato 25 gennaio 2020 alle ore 15.00 presso la Dacia Arena di Udine per la ventunesima giornata del campionato di Serie B? Proviamo a rispondere ipotizzando che il Pordenone allenato da Attilio Tesser sceglierà il 4-3-1-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Di Gregorio; Semenzato, Barison, Camporese, De Agostini; Misuraca, Burrai, Pobega; Gavazzi; Strizzolo, Candellone. Risponderà il Pescara guidato in panchina da Nicola Legrottaglie con un 4-3-2-1 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Fiorillo; Zappa, Drudi, Scognamiglio, Masciangelo; Memushaj, Palmiero, Busellato; Machin, Galano; Maniero.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match Pisa Juve Stabia, l’agenzia di scommesse Snai propone a 1.95 la vittoria in casa, a 3.50 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 3.80. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.95 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.85.



