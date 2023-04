DIRETTA/ Pordenone Pro Vercelli video streaming tv: all’andata vittoria piemontese

DIRETTA PORDENONE PRO VERCELLI: TESTA A TESTA

La diretta di Pordenone Pro Vercelli presenta un match con soltanto un precedente storico giocato nel 2022, nonché gara di andata dell’odierno campionato. La Pro Vercelli riuscì ad imporsi sulla formazione neroverde con il risultato di 2-0, decisiva la doppietta del centrocampista Matteo Della Morte oggi in forza al Vicenza. L’incredibile stagione del centrocampista, con 8 gol all’attivo nelle prime 22 gare, è valsa il trasferimento al Vicenza dove però non sta riuscendo a incidere come con la formazione in maglia bianca.

Le due squadre arrivano all’incontro con motivazioni ben differenti: Pordenone alla ricerca del miglior posizionamento in zona playoff con soltanto un punto di distanza dal Pro Sesto secondo in classifica; Pro Vercelli che, invece, lotta per non essere risucchiato nella zona playout, stando al momento al quindicesimo posto. Per la formazione ospite un solo punto di distanza dai milanesi del Sangiuliano, impegnati in casa contro la Juventus U23. Il pronostico è dalla parte dei neroverdi con una vittoria all’attivo sulla compagine bianconera con oggi la seconda sfida tra queste due formazioni. (Marco Genduso)

PORDENONE PRO VERCELLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pordenone Pro Vercelli non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma aggiornamenti e gol in tempo reale saranno visibili sul canale Diretta Gol) e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Pordenone Pro Vercelli sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PADRONI DI CASA SUPER FAVORITI!

Pordenone Pro Vercelli, in diretta sabato 8 aprile 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Omero Tognon di Fontanafredda, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie C. Ramarri a caccia del podio: scappata ormai via la Feralpisalò in testa alla classifica, il Pordenone punta la seconda piazza lontana solo una lunghezza ma, dopo l’ultimo pareggio in casa della Pro Patria, deve guardarsi dal Lecco quarto distante a sua volta solo un punto.

L’ultimo successo casalingo contro l’Arzignano ha regalato invece una bella boccata d’ossigeno alla Pro Vercelli, ora di nuovo fuori dalla zona play out ma con un solo punto di vantaggio sul Sangiuliano City quintultimo e dunque senza margini d’errore nella corsa per evitare la bagarre degli spareggi per evitare la Serie D. Nel match d’andata si è fatta registrare una vittoria piuttosto convincente della Pro Vercelli, che ha battuto il Pordenone tra le mura amiche con un secco 2-0.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE PRO VERCELLI

Le probabili formazioni della diretta Pordenone Pro Vercelli, match che andrà in scena all0 stadio Omero Tognon di Fontanafredda. Per il Pordenone, Mirko Stefani schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Festa; Bruscagin, Ajeti, Negro; Zammarini, Torrasi, Burrai, Pinato, Benedetti; Piscopo, Candellone. Risponderà la Pro Vercelli allenata da Massimo Gardano con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Valentini, Iezzi, Cristini, Perrotta, Anastasio; Loauti, Calvano; Laribi, Rojas, Iotti; Arrighini.

PORDENONE PRO VERCELLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pordenone Pro Vercelli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Pordenone con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Pro Vercelli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.60.











