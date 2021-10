Diretta Pordenone Vicenza/ Streaming video tv: in coda alla classifica (Serie B)

DIRETTA PORDENONE VICENZA: LANEROSSI PER IL PRIMO SUCCESSO?

Pordenone Vicenza, diretta dall’arbitro Rapuano, è la partita in program oggi, domenica 3 ottobre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 16.15. Siamo nella settima giornata della Serie B e con la diretta tra Pordenone e Vicenza assisteremo al classico scontro da bassa classifica. Nella graduatoria della cadetteria spicca dunque l’ultimo posizione dei lanerossi, che pure fin qui ancora non hanno messo da parte neppure un punticino. La squadra veneta ha incassato solo sconfitte in questa prima parte di stagione, di cui l’ultima pure contro la Cremonese solo pochi giorni fa.

Non hanno certo fatto meglio i ramarri di Rastelli, visto che hanno l’attivo appena un punticino, conquistato riuscendo a pareggiare contro la Reggina. Pure nel frattempo il Pordenone ha di nuovo messo in piede in fallo (contro il Monza) e non si presenta in campo con grandissimi favori: vedremo però che dirà il campo.

DIRETTA PORDENONE VICENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pordenone Vicenza è su Sky Sport: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE VICENZA

Per le probabili formazioni della diretta Pordenone Vicenza, vediamo subito che Mister Rastelli per i ramarri dovrebbe confermare ancora il 4-3-1-2 come modulo iniziale. Nella settima giornata di Serie B per i neroverdi saranno riconfermate le maglie da titolari in attacco per Cambiaghi e Tsadjout, mentre alle spalle delle due punte dovrebbe farsi avanti Zammarini: a centrocampo on mancheranno pure Magnino, Petriccione e Misuraca. Pochi dubbi anche nella difesa del Pordenone con Camporese e Sabbioni titolari al centro del reparto e Valietti e Bassoli sull’esterno dello schieramento arretrato.

Per l’11 del Vicenza pure mister Brocchi dovrebbe oggi dare spazio al 4-3-1-2 come modulo, dove pure in difesa subito si farà sentire l’assenza di Calderoni, out per squalifica: per coprire la corsia mancina della difesa si far avanti Sandon e il reparto verrà poi completato da Cappelletti, Pasini e Di Paola. A centrocampo per i lanerossi non dovrebbe oggi mancare dal primo minuto capitan Rigoni, accompagnato questa volta da Ranocchia e Zonta: uno tra Proia e Giacomelli si collocherà sulla linea della trequarti. Davanti le due puntate e dunque Diaw e Meggiorini, anche se dalla panchina scalpitano Mancini e Longo.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del match della Serie B ci pare complicato fissate un pronostico netto: pure il portale di scommesse Snai non ha dubbi nel vedere i ramarri favoriti oggi. Per l’1×2 del match vediamo che il successo questo pomeriggio dl Pordenone vale la quota di 2.30, mentre la vittoria del Vicenza è stata fissata a 3.60: per il pareggio ecco la quotazione di 2.85.



