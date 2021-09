Diretta Porto Liverpool/ Streaming video tv: impresa per Klopp (Champions League)

DIRETTA PORTO LIVERPOOL: I PADRONI DI CASA VENDERANNO CARA LA PELLE…

Porto Liverpool, diretta dall’arbitro russo Sergei Karasev presso l’Estadio do Dragao della città portoghese, si giocherà alle ore 21.00 italiane (20.00 locali) di questa sera, martedì 28 settembre 2021, e sarà una partita di notevole spessore per il girone B della Champions League 2021-2022, che è tra l’altro quello del Milan. I tifosi rossoneri avranno dunque un motivo in più per seguire anche la diretta di Porto Liverpool, che comunque merita già di per sé l’attenzione degli appassionati di calcio.

Il Porto è sempre una rivale ostica, come ben ricordano di recente i tifosi della Juventus e come ha sperimentato un paio di settimane fa l’Atletico Madrid, fermato sul pareggio casalingo per 0-0 dai lusitani. Il Porto dunque è una mina vagante che potrebbe creare fastidio anche al Liverpool, reduce dalla faticosa vittoria per 3-2 in rimonta contro il Milan. D’altro canto, vincere in Portogallo sarebbe già un enorme passo avanti verso gli ottavi per Jurgen Klopp: siamo dunque curiosi di scoprire cosa succederà in Porto Liverpool…

DIRETTA PORTO LIVERPOOL STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Porto Liverpool sarà garantita stasera per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, di conseguenza per loro sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite Sky Go, ma a proposito di streaming ricordiamo che il match sarà visibile anche su Infinity, piattaforma Mediaset.

PROBABILI FORMAZIONI PORTO LIVERPOOL

Analizzando le probabili formazioni di Porto Liverpool, ecco che i padroni di casa lusitani di Sergio Conceicao dovrebbero schierarsi secondo un modulo 4-3-3 con Diogo Costa in porta; davanti a lui la difesa a quattro formata da Corona, Marcano, Pepe e Wendell; linea a tre invece a centrocampo, dove dovrebbero agire Uribe, Grujic e Oliveira; infine ecco Otavio, Diaz e Taremi, che sono i favoriti per giocare dal primo minuto nel tridente d’attacco.

Dall’altra parte, modulo 4-3-3 speculare per il Liverpool di Jurgen Klopp: ecco dunque naturalmente Alisson in porta e davanti a lui la retroguardia a quattro con Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip e Robertson da destra a sinistra; a centrocampo dovrebbero essere titolari Henderson, Fabinho e Jones mentre in attacco ci aspettiamo il tridente con Manè, Diogo Jota in posizione centrale e Salah.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico circa Porto Liverpool in base alle quote dell’agenzia Snai. Molto interessante notare che gli ospiti inglesi partano favoriti, con il segno 2 quotato a 1,70 mentre poi si sale a quota 3,90 in caso di segno X per il pareggio e fino a 4,50 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria casalinga del Porto.

