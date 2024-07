DIRETTA PORTOGALLO FRANCIA/ Video streaming Rai 1: precedenti leggendari (quarti Euro 2024, oggi 5 luglio)

DIRETTA PORTOGALLO FRANCIA: TESTA A TESTA

Tuffiamoci adesso nella storia che precede la diretta di Portogallo Francia; è un racconto con ben 28 capitoli precedenti e una netta supremazia da parte della Francia, che conta infatti la bellezza di diciannove vittorie a fronte di appena sei successi del Portogallo e tre pareggi, con un chiaro 52-31 in favore dei Bleus anche per quanto riguarda il numero dei gol segnati. Anche le sfide più prestigiose sembravano non fare eccezione, con la Francia che ha vinto infatti ben tre semifinali di grandi tornei contro il Portogallo, a cominciare dalla semifinale degli Europei casalinghi del 1984, vinta per 3-2 ai tempi supplementari dai transalpini, che poi si imposero per 2-1 sempre dopo 120 minuti di gioco anche nella semifinale di Euro 2000 ed infine vinsero per 1-0 la semifinale dei Mondiali 2006.

Diretta/ Spagna Germania (risultato 1-0) streaming video Rai 2: rete di Dani Olmo! (Euro 2024, oggi 5 luglio)

La storia tuttavia non è a senso unico, perché il Portogallo si è preso la rivincita nella migliore delle occasioni possibili, cioè il 10 luglio 2016 nella finale degli Europei organizzati proprio dalla Francia. Quella sera fu il gol di Éder al 116’ minuto (ancora una volta ai supplementari) a gelare lo Stade de France di Saint Denis, portando il Portogallo al primo titolo europeo della propria storia calcistica. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI EUROPEI 2024/ Spagna-Germania ancora in parità! Diretta gol live score quarti oggi venerdì 5 luglio

PORTOGALLO FRANCIA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Essendo l’odierna partita di prima serata a Euro 2024, ecco che la diretta tv di Portogallo Francia sarà disponibile in chiaro naturalmente su Rai 1 per tutti, oltre che sui canali di Sky Sport per gli abbonati alla piattaforma sportiva della televisione satellitare. Saranno di conseguenza i soliti anche i punti di riferimento per chi volesse seguire Portogallo Francia in diretta streaming video: sito o app di Rai Play saranno disponibili per tutti, mentre per usufruire dei servizi di Sky Go o Now TV sarà necessario un abbonamento.

Formazioni Spagna Germania/ Quote: Yamal vs Musiala, il duello dei giovani (Euro 2024, oggi 5 luglio)

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI PORTOGALLO FRANCIA

UN QUARTO FRA SOGNI E TIMORI

Appuntamento imperdibile alle ore 21.00 di stasera, venerdì 5 luglio, con la diretta di Portogallo Francia, il secondo quarto di finale di Euro 2024 che si giocherà al Volksparkstadion di Amburgo. Sfida di sicuro fascino e grande blasone, tuttavia per dire la verità entrambe le Nazionali arrivano con qualche dubbio alla diretta di Portogallo Francia. I lusitani avevano cominciato benissimo: due vittorie nelle prime due giornate e primo posto già blindato, per cui lo scivolone contro la Georgia avrebbe potuto essere solo un incidente di percorso, ma poi negli ottavi sono serviti i calci di rigore per eliminare la Slovenia, creando qualche dubbio sul Portogallo.

Questo d’altronde è ancora più evidente per la Francia, che finora è piaciuta quasi solo per la solidità difensiva: un gol incassato in quattro partite (su calcio di rigore) è un segnale ottimo, però abbiamo dall’altra parte un rigore e addirittura due autoreti per i tre gol all’attivo dei Bleus ed è clamoroso che un attacco come quello della Francia non abbia ancora segnato un gol su azione. Finora è bastato, anche per eliminare il Belgio negli ottavi di finale, ma per i sogni di gloria dovrebbe servire qualcosa in più, come Didier Deschamps sa benissimo. Per chi arriverà la svolta nella diretta di Portogallo Francia?

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO FRANCIA

Eccoci adesso alle indicazioni circa le probabili formazioni per la diretta di Portogallo Francia. Roberto Martinez potrebbe schierare i lusitani secondo il modulo 4-2-3-1: in porta naturalmente Diogo Costa, eroe della partita contro la Slovenia; davanti a lui la difesa a quattro, da destra a sinistra con Cancelo, Ruben Dias, Pepe e Mendes; ecco poi la coppia mediana formata da Vitinha e Palhinha e un reparto offensivo di grande qualità con Bernardo Silva a destra, Bruno Fernandes in posizione centrale e Leao sulla sinistra, a sostegno naturalmente di Cristiano Ronaldo, che sarà il centravanti.

La risposta della Francia e del suo commissario tecnico Didier Deschamps dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-3 con l’estremo difensore Maignan protetto dalla retroguardia a quattro con Koundé, Upamecano, Saliba e Theo Hernandez da destra a sinistra; a centrocampo bisogna sottolineare che Rabiot è squalificato e allora spazio al trio formato da Kanté, Tchouameni e Camavinga; in attacco invece serve la scossa, Deschamps dovrebbe provarci con Dembelé ala destra, Mbappé come centravanti e il veterano Griezmann a sinistra.

ECCO COSA DICONO LE QUOTE PER IL PRONOSTICO

Scopriamo infine che cosa ci possono dire le quote dell’agenzia Snai per il pronostico sulla diretta di Portogallo Francia. I transalpini partono favoriti e il segno 2 è quotato a 2,40, mentre si arriverebbe a quota 3,40 in caso di segno 1 e quindi di vittoria per il Portogallo. Infine, un pareggio varrebbe 3,05 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno X, che tuttavia non potrà naturalmente essere il verdetto definitivo questa sera.











© RIPRODUZIONE RISERVATA