Video/ Portogallo Slovenia (3-0 dcr) gol e highlights: decide Diogo Costa, CR7 ai quarti (1 luglio EURO 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PORTOGALLO SLOVENIA: LA SINTESI

Al Deutsche Bank Park di Francoforte il Portogallo ha la meglio sulla Slovenia vincendo per 3 a 0 dopo i calci di rigore come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i lusitani cercano di dominare la partita sin dagli istanti iniziali proponendosi in attacco immediatamente al 4′ con Leao e sparando poi largo al 5′ con Dias. I loro compagni Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes sfiorano soltanto la sfera su un bel traversone al 13′ e gli sloveni sprecano invece in malo modo un’opportunità in contropiede con Sporar che sbaglia un passaggio decisivo al 20′.

L’ex juventino Ronaldo colpisce di testa senza impensierire Oblak al 32′ e calcia alto su punizione al 34′ mentre, sul fronte opposto, Stojanovic viene anticipato sul più bello al 40′. Nel recupero al 45’+3′ Palhinha si mette le mani nei capelli quando il suo tiro lambisce il palo prima di finire oltre la linea di fondo campo. Nel secondo tempo gli uomini del commissario tecnico Roberto Martinez ripartono in maniera analoga a quanto ammirato in avvio di partita ed è Bernardo Silva, ispirato dalla giocata di Cancelo, a tirare la palla in curva al 47′.

La compagine guidata da mister Matjaž Kek suona la carica al 51′ con un colpo di testa inefficace tentato da Sesko al 51′ e rischiano invece al 62′ sulla nuova punizione di capitan Ronaldo, comunque parata da Oblak. Nel finale la Slovenia butta via un’opportunità importante con Sesko che non inquadra lo specchio della porta con un tiraccio da buona posizione al 62′ ed il Portogallo si arrende alle parate di Oblak, che prolunga la sfida salvando su Ronaldo anche all’89’. Ai supplementari la compagine in maglia bianca mette i brividi alla difesa avversaria con la fiammata di Verbic che si traduce al 95′ in un tiro deviato in angolo ma al 105′ è l’estremo difensore Oblak, con l’aiuto del palo, a diventare protagonista assoluto del match parando a Cristiano Ronaldo il calcio di rigore fischiato per il fallo commesso da Drkusic nei confronti di Diogo Jota.

Al 108′ il colpo di testa di Palhinha da calcio d’angolo viene disinnescato sopra la traversa ancora una volta da Oblak ed al 115′ Diogo Costa evita il peggio per sventare un’altra chance non concretizzata da Sesko. Ai rigori Diogo Costa si prende la scena e la prima pagina dei giornali parando addirittura i tre tentativi dal dischetto sloveni di Ilicic, Verbic e Balkovec così da rendere decisive le trasformazioni di Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Bernardo Silva. Per quanto riguarda l’aspetto della disciplina, l’arbitro italiano Daniele Orsato, oltre ad aver espulso mister Kek con un rosso diretto al 110′, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Cancelo al 107′ e Martinez al 110′ da un lato, Drkusic al 32′, Karnicnik al 37′, Stankovic al 101′, Bijol al 106′ e Balkovec al 107′ dall’altro. La vittoria conquistata in extremis permette al Portogallo di qualificarsi ai quarti di finale dei campionati Europei di calcio 2024 mentre la Slovenia viene eliminata dalla competizione.

