Diretta Portogallo Lituania/ Streaming video Canale 20: Europei vicini per i lusitani

Portogallo Lituania, diretta dall’arbitro Ruddy Buquet, giovedì 14 novembre 2019 alle ore 20.45 presso l’Estádio Algarve di Faro, sarà una sfida valevole per la penultima giornata delle qualificazioni a Euro 2020. Due partite facili all’orizzonte per Cristiano Ronaldo e compagni per staccare il secondo posto nel girone dietro l’Ucraina, dopo la sconfitta nello scontro diretto che ha lanciato invece Voronin e soci. Contro Lituania e Lussemburgo i lusitani però non dovrebbero steccare, considerando anche che i lituani chiuderanno con questo match il loro cammino di qualificazione con un solo punto finora in cascina, anche meno dei quattro ottenuti dal Lussemburgo. Per i baltici una delle peggiori performance di sempre, anche per un paese che, tra i pochi in Europa, vive il basket e non il calcio come sport Nazionale.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Portogallo Lituania sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 20 sul digitale terrestre: ci sarà anche la possibilità di vedere il match diretta streaming video via internet: collegandosi attraverso l’app Mediaset Play tramite smart tv, smartphone e tablet, oppure collegandosi tramite pc sul sito mediasetplay.mediaset.it.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO LITUANIA

Le probabili formazioni di Portogallo Lituania, giovedì 14 novembre 2019 presso l’Estádio Algarve di Faro, sfida valevole per la penultima giornata delle qualificazioni a Euro 2020. I padroni di casa del Portogallo saranno schierati con un 4-3-3 dal CT Santos: Rui Patricio, Cancelo, Dias, Fonte, Guerreiro, Neves, Carvalho, Fernandes, Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Pizzi. Il CT della Lituania, Urbonas, risponderà con un 4-3-3: Setkus, Mikoliunas, Palionis, Girdvainis, Andriuskevicius, Slivka, Simkus, Vorobojovas, Kuklys, Verbickas, Laukzemis.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dell’agenzia di scommesse Snai indicano il Portogallo nettamente favorito per il successo contro la Lituania. Vittoria interna quotata a 1.03, eventuale pareggio proposto a una quota di 17.00 mentre il successo in trasferta viene offerto a una quota di 29.00. Per chi vorrà scommettere sul numero di gol realizzati in totale dalle due squadre nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 1.22, la quota per l’under 2.5 invece a 4.20.



