DIRETTA PORTOGALLO REPUBBLICA CECA/ Video streaming Rai: due incroci recenti (Europei 2024, 18 giugno)

DIRETTA PORTOGALLO REPUBBLICA CECA: I TESTA A TESTA

Ci sono appena cinque precedenti che ci accompagnano nella diretta di Portogallo Repubblica Ceca, ma curiosamente tre di questi nella fase finale degli Europei: il primo, storico, aveva consegnato ai cechi la semifinale alla prima partecipazione come Paese indipendente, il gol decisivo (bellissimo) lo aveva segnato Karel Poborsky e la Repubblica Ceca aveva vinto nonostante l’espulsione di Radoslav Latal, comunque arrivata a otto minuti dal 90’. La rivincita del Portogallo si era avuta nel 2012: ancora quarti di finale, un altro 1-0 ma questa volta in favore dei lusitani, grazie al gol di Cristiano Ronaldo, ma poi era arrivata l’eliminazione per mano dell’imbattibile Spagna.

Le due partite più recenti sono andate in scena per la Nations League, e il Portogallo le ha vinte dominando: in casa gol di Joao Cancelo e Gonçalo Guedes, in trasferta addirittura 4-0 con le reti di Diogo Dalot (inusuale doppietta), Bruno Fernandes e Diogo Jota, mal del resto la nazionale lusitana in cinque incroci con la Repubblica Ceca ha vinto quattro volte, tra cui anche la partita del girone degli Europei nel 2008 con i gol di Deco, Cristiano Ronaldo e Ricardo Quaresma, per i cechi temporaneo pareggio di Libor Sionko. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PORTOGALLO REPUBBLICA CECA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Portogallo Repubblica Ceca viene trasmessa da Rai Uno, perché si tratta della partita in prima serata e dunque, come già visto nei giorni scorsi con gli Europei 2024, appuntamento in chiaro con la possibilità di seguire il match in questione anche in mobilità, visitando il sito di Rai Play oppure attivando la relativa app. Gli abbonati alla televisione satellitare avranno accesso anche ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, rispettivamente ai numeri 201 e 202 del decoder, per Portogallo Repubblica Ceca; qui la possibilità di diretta streaming video di Portogallo Repubblica Ceca passerà dall’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI PORTOGALLO REPUBBLICA CECA

PORTOGALLO REPUBBLICA CECA: ATTESA PER I LUSITANI!

C’è davvero molto interesse per la diretta di Portogallo Repubblica Ceca: l’arbitro è il nostro Marco Guida, siamo in campo alla Red Bull Arena di Lipsia per il gruppo F degli Europei 2024, martedì 18 giugno alle ore 21:00. Una partita che ci rivela finalmente la nazionale lusitana nel torneo: campione nel 2016, il Portogallo da allora non ha mantenuto le premesse nonostante un Cristiano Ronaldo capace di stupire e infrangere record su record, adesso si entra nell’era di Roberto Martinez e di un CR7 alle ultime battute, il nuovo gruppo è giovane e con tanta voglia di stupire.

Dall’altra parte la Repubblica Ceca, una nazionale che da quando è indipendente si è sempre qualificata agli Europei: c’è anche la storica finale del 1996, tre anni fa i quarti di finale, in generale parliamo di una squadra in calo che però può sempre provare a fare il passo in più, come infatti era successo nell’ultima edizione. Adesso aspettiamo che la diretta di Portogallo Repubblica Ceca prenda il via, ma nel frattempo dobbiamo come sempre valutare in che modo i due CT possano disporre le loro nazionali sul terreno di gioco della Red Bull Arena, leggendo insieme quelle che sono le probabili formazioni.

PORTOGALLO REPUBBLICA CECA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Martinez ha cambiato rispetto al suo predecessore: la diretta Portogallo Repubblica Ceca dovrebbe vedere i lusitani in campo con un 3-5-2, Diogo Costa è il portiere titolare e davanti a lui dovrebbero agire Antonio Silva, Ruben Dias e uno tra Gonçalo Inacio e il veterano Pepe. Si alzano sulle corsie Dalot e Joao Cancelo, o Nuno Mendes con l’ex di Inter e Juventus a destra; in mezzo al campo dovrebbe tornare Bernardo Silva con Bruno Fernandes e uno tra Vitinha, Palhinha e Joao Neves, questo significa che Joao Felix agirebbe davanti con Cristiano Ronaldo ma qui bisogna vincere la concorrenza di Rafael Leao, Gonçao Ramos e Diogo Jota.

Difesa a tre anche per Ivan Hasek, ma la Repubblica Ceca fa il 3-1-4-2: Krejci, Holes e Hranac formano una linea a protezione di Stanek e davanti a loro il capitano Soucek gioca come perno davanti alla difesa, in realtà, Provod e Coufal che sono in ballottaggio con Barak agiscono di fatto come trequartisti anche se possono arretrare il loro raggio d’azione, a dirla tutta poi gli esterni Coufal e Doudera sono dei terzini a tutta corsia e il modulo dei cechi può risultare più difensivo di quanto appaia. Davanti c’è Schick, insieme a lui è aperto il ballottaggio tra Chory e Kuchta con quest’ultimo che per la prima partita agli Europei 2024 potrebbe avere la meglio.

PRONOSTICO E QUOTE PORTOGALLO REPUBBLICA CECA

Per la diretta di Portogallo Repubblica Ceca possiamo anche leggere le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai, secondo cui i lusitani sono favoriti: basta notare che il segno 1 per la vittoria del Portogallo ha un valore pari a 1,50 volte quanto messo sul piatto con questo bookmaker, ma poi proseguiamo con il segno X per il pareggio che porta in dote una vincita corrispondente a 4,50 volte la vostra giocata, e infine arriviamo al segno 2 per l’affermazione della Repubblica Ceca che vi farebbe guadagnare 6,50 volte l’importo che avrete investito sulla partita degli Europei 2024.











