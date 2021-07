DIRETTA REPUBBLICA CECA DANIMARCA/ Video streaming tv: la storia della partita

DIRETTA REPUBBLICA CECA DANIMARCA: I TESTA A TESTA

I precedenti di Repubblica Ceca Danimarca sono 11 (il primo è un’amichevole dell’agosto 1998), e ci presentano un quadro sostanzialmente equilibrato: abbiamo infatti 3 vittorie della nazionale mitteleuropea a fronte di due successi scandinavi, con ben 6 pareggi. Curiosamente si tratta della terza volta in cui queste due nazionali si incrociano nella fase finale degli Europei: era successo nel girone del 2000 e la vittoria aveva sorriso alla Repubblica Ceca, a segno quel giorno con una doppietta di Vladimir Smicer, e poi era successo quattro anni più tardi. Un precedente importante, perché anche allora si trattava dei quarti: la differenza rispetto a oggi sta nella formula, perché all’epoca i quarti venivano disputati subito dopo la fase a gironi. Sia come sia la vittoria aveva sorriso nuovamente alla Repubblica Ceca, in maniera ancora più netta: un 3-0 firmato da Jan Koller e i due gol di Milan Baros. Da quel giorno la Danimarca non ha più perso: quattro pareggi consecutivi e cinque in totale, con una vittoria fuori casa – reti di Andreas Cornelius, Simon Kjaer e Niki Zimling – nella partita di ritorno per le qualificazioni ai Mondiali 2014. (agg. di Claudio Franceschini)

Pronostici Europei 2020/ Quote e previsioni: Leoni favoriti a Roma, 3 luglio

DIRETTA REPUBBLICA CECA DANIMARCA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Repubblica Ceca Danimarca sarà riservata agli abbonati alla televisione satellitare: nello specifico il quarto di finale degli Europei 2020 verrà trasmesso su Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) ma anche con la diretta in chiaro su Rai 1, con la possibilità di seguirlo – qualora non possiate mettervi davanti a un televisore – anche con il servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, perché basterà armarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e installarvi l’applicazione Sky Go opure Rai Play per tutti.

Probabili formazioni Repubblica Ceca Danimarca/ Quote, Mathias Jensen "outsider"

REPUBBLICA CECA DANIMARCA: PER UN SOGNO!

Repubblica Ceca Danimarca, in diretta dallo stadio Olimpico di Baku alle ore 18:00 di sabato 3 luglio, si gioca come quarto di finale agli Europei 2020. È la sfida tra due outsider: diciamo subito che, per quella che era la composizione del tabellone, almeno una di queste sarebbe dovuta finire in questo match e parliamo degli scandinavi che, partiti malissimo e con il dramma di Christian Eriksen, hanno poi ritrovato la condizione schiantando Russia e Galles, segnando 4 gol a ciascuna delle due avversarie e continuando una favola che somiglia (ma non del tutto) a quella che nel 1992 aveva portato al titolo.

Donnarumma schernito da tifoso: “Vuoi 20 euro?”/ La scenetta prima di Italia-Belgio

Che dire invece dei cechi? Che 25 anni fa giocarono una finale persa con il golden gol, oggi si stanno ritrovando dopo qualche anno difficile e sono reduci dalla fantastica vittoria contro l’Olanda, hanno un attaccante in grande forma e possono realmente procedere fino alla semifinale, perché a questo punto è tutto possibile e nella diretta di Repubblica Ceca Danimarca non ci sono favorite d’obbligo. Aspettiamo che si giochi, nel frattempo possiamo fare qualche considerazione sulle possibili scelte da parte dei due CT leggendo insieme le probabili formazioni del quarto di finale a Baku.

PROBABILI FORMAZIONI REPUBBLICA CECA DANIMARCA

In Repubblica Ceca Danimarca i due CT non cambiano: non lo farà sicuramente Jaroslav Silhavy, che ritrova Boril e dovrebbe rimetterlo a sinistra (per Kaderabek), nel suo 4-2-3-1 Kalas e Celustka sono i due centrali difensivi davanti a Vaclik e Coufal completa la difesa a destra, poi Holes (determinante negli ottavi) e Soucek agiranno in mezzo al campo supportando una linea di trequarti nella quale Darida sarà il riferimento centrale con ai lati gli esterni Lukas Masopust e Jankto. Prima punta ovviamente Schick: sono suoi 4 dei 5 gol segnati dai cechi agli Europei 2020. Nella Danimarca l’unico dubbio è Yussuf Poulsen: se l’attaccante dovesse recuperare si giocherebbe una maglia con Dolberg, che con la doppietta al Galles ha aumentato non di poco le sue possibilità al centro del tridente offensivo, che avrà in Damsgaard e Braithwaite i suoi laterali. Delaney e Hojbjerg giocano al centro del campo mentre Wass e Mahele si allargano partendo dalla linea mediana, il portiere sarà chiaramente Kasper Schmeichel e davanti a lui ci saranno come sempre Christensen, Kjaer e Vestergaard.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su Repubblica Ceca Danimarca ci dicono che la nazionale favorita è quella scandinava: bisognerà puntare sul segno 2 che vi farebbe guadagnare 2,15 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 1 che identifica il successo della nazionale mitteleuropea porta in dote una vincita corrispondente a 3,75 volte la puntata. Il pareggio, eventualità identificata dal segno X, con questo bookmaker ha un valore di 3,20 volte l’importo investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA