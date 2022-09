Diretta Portogallo Spagna/ Streaming video tv: decisiva in Nations League

DIRETTA PORTOGALLO SPAGNA: PORTOGHESI FAVORITI!

Portogallo Spagna, diretta dall’arbitro italiano Daniele Orsato alle ore 20.45 italiane (le 19.45 locali) di questa sera, martedì 27 settembre 2022, si gioca presso lo stadio Municipal di Braga e sarà la partita decisiva per la vittoria finale del gruppo 2 della Lega A di Nations League. Il derby iberico sarà di notevole importanza, dal momento che la diretta di Portogallo Spagna dirà quale sarà la Nazionale vincente di questo girone, che di conseguenza si qualificherà per la Final Four di Nations League, escludendo i rivali.

Sabato sera c’è stato un ribaltone al vertice, perché il Portogallo ha vinto per 0-4 in Repubblica Ceca, un trionfo reso ancora più bello dallo scivolone della Spagna, che ha perso in casa per 1-2 contro la Svizzera cedendo il primato ai lusitani, che adesso avranno a disposizione due risultati su tre in casa propria per ottenere la qualificazione alle Final Four e inseguire il bis della Nations League già vinta nel 2019 – mentre la Spagna è stata finalista un anno fa. Sarà quindi una partita da non perdere: che cosa succederà nella diretta di Portogallo Spagna?

PORTOGALLO SPAGNA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Portogallo Spagna sarà trasmessa anche in chiaro da Mediaset, su Italia Uno, numero 6 del telecomando. In alternativa, gli abbonati a Sky potranno sintonizzarsi su Sky Sport Uno (canale numero 201). Questo significa che la diretta streaming video di Portogallo Spagna sarà garantita da Mediaset Infinity, Sportmediaset.it, Sky Go e NowTV.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO SPAGNA

Diamo ora uno sguardo anche alle probabili formazioni di Portogallo Spagna. Il c.t. Santos dovrebbe schierare il Portogallo secondo il modulo 4-3-3 con Rui Patricio in porta e davanti a lui Mendes, Pereira, Pepe e Cancelo nella difesa a quattro; Bruno Fernandes, Neves e Vitinha dovrebbero agire in mediana, poi ecco Otavio, Cristiano Ronaldo e Rafael Leao nel tridente.

Per quanto riguarda invece gli ospiti della Spagna. Ecco che il c.t. Luis Enrique dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Unai Simon in porta, protetto dalla difesa a quattro con Carvajal, Garcia, Martinez e Alonso; a centrocampo dovrebbero agire Soler, Rodri e Gavi, infine i titolari nel tridente d’attacco potrebbero essere Asensio, Morata e Dani Olmo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo per finire uno sguardo anche ai pronostici su Portogallo Spagna in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono leggermente favoriti i padroni di casa, il segno 1 infatti è quotato a 2,30 mentre poi si sale a quota 3,20 in caso di vittoria della Spagna (segno 2) oppure a 3,25 sul segno X qualora ci fosse un pareggio.

