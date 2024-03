DIRETTA/ Portogallo Svezia video streaming tv: 20 precedenti e grande equilibrio (amichevole, 21 marzo 2024)

DIRETTA PORTOGALLO SVEZIA: I TESTA A TESTA

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Portogallo Svezia, può essere interessante curiosare nella storia di questa partita che vanta ben venti precedenti, con un bilancio praticamente in perfetto equilibrio: si contano infatti sette vittorie per parte più sei pareggi, sebbene la Svezia sia in leggero vantaggio per quanto riguarda il numero dei gol segnati, che sono 29 per gli scandinavi e 25 invece per la Nazionale del Portogallo. La Svezia tuttavia ha vinto solamente uno dei dieci confronti più recenti con il Portogallo, di conseguenza il trend è tutto a favore dei lusitani, che invece hanno conquistato ben cinque vittorie più quattro pareggi.

Le due partite più recenti sono state quelle nella fase a gironi della Uefa Nations League 2020-2021, con doppio successo portoghese: 0-2 esterno in Svezia l’8 settembre 2020 grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo; addirittura 3-0 nella partita di ritorno, giocata il 14 ottobre dello stesso anno a Lisbona e firmata dal gol di Bernardo Silva e dalla doppietta di Diogo Jota per sigillare il trionfo del Portogallo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PORTOGALLO SVEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere in diretta Portogallo Svezia servirà possedere un abbonamento alla tv satellitare di Sky, in più servirà anche l’abbonamento al pacchetto Sport, che sblocca i canali dal 201 in poi dove il match verrà trasmesso. Con le medesime modalità, sarà possibile seguire il match anche sulla piattaforma di streaming online NowTv.

PORTOGALLO SVEZIA: AMICHEVOLE DI LUSSO!

Amichevole che sa già di Europei in questa diretta di Portogallo Svezia, una gara che avrà il suo fischio di inizio oggi 21 marzo 2024 alle ore 20,45. Con la consapevolezza che il ricambio generazionale potrebbe presto farsi sentire, il Portogallo cercherà di fare il massimo per ottenere risultati positivi.

Affrontare una squadra come la Svezia, che presenta giovani talentuosi, potrebbe essere un test importante per valutare la forza della squadra portoghese. Sarà interessante vedere se la Svezia riuscirà a imporsi con i suoi emergenti talenti o se il Portogallo dimostrerà di essere ancora la squadra dominante.

PORTOGALLO SVEZIA: PROBABILI FORMAZIONI

Curioso vedere le probabili formazioni della diretta di Portogallo Svezia, poiché l’Italia sarà ben rappresentata con giocatori come Leao e Rui Patricio per i lusitani. Leao, in particolare, sarà una figura chiave per la squadra portoghese in fase offensiva, con la sua abilità nel creare opportunità e segnare gol.

Invece la Svezia può contare sull’ex giocatore della Juventus Kulusevski, un attaccante esterno che ha dimostrato di avere un grande potenziale ma che deve ancora confermarsi completamente. Nonostante non abbia ancora fatto il salto di qualità, Kulusevski rimane una minaccia per la difesa avversaria con la sua velocità e la sua capacità di creare gioco.

PORTOGALLO SVEZIA, LE QUOTE

In ultima battuta passiamo alle quote della diretta di Portogallo Svezia, il sito della Snai sotto questo punto di vista è davvero interessante: 1,36 per il segno 1 mentre l’X è quotato a 4,5. La vittoria svedese distinta dal segno 2 è fissata a 7,5.

