Diretta Potenza Audace Cerignola, presentazione delle due squadre

La diretta Potenza Audace Cerignola sarà valida per la giornata 24 del girone C di Serie C e vedrà lo scontro tra due delle squadre più in forma del campionato e che dall’inizio lottano per le posizioni alte della classifica, hanno lo stesso punteggio in classifica, 42 punti, e la differenza reti però vede i padroni di casa in vantaggio e quindi al terzo posto sopra ai suoi avversari. Il Potenza è in una serie da 7 risultati positivi mentre l’Audace Cerignola è da 9 gare che non perde, i padroni di casa si presentano alla sfida da una netta vittoria per 3-0 contro la capolista Benevento, mentre gli ospiti hanno trionfato in trasferta 1-3 contro un Giugliano in inferiorità numerica.

Diretta Potenza Audace Cerignola, come poter seguire la partita

Per seguire la diretta Potenza Audace Cerignola delle 17.30 i tifosi interessati dovranno collegarsi ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Max, Sky Sport (canale 252) o connettersi tramite i servizi di diretta streaming video su SkyGo e NowTv, per farlo però dovranno essere in possesso di un abbonamento ai servizi di Sky Sport.

Diretta Potenza Audace Cerignola, le probabili formazioni

Per l’importante partita dello Stadio Alfredo Viviani le scelte del tecnico Pietro De Giorgio dovrebbero seguire gli undici scesi in campo nell’ultima gara, 4-2-3-1 quindi con Nunziante tra i pali, Veltri e Viscardi esterni bassi insieme a Capellini e Berra a completare la difesa, Prisco e Viviani in mediana, Perlingieri unico riferimento offensivo supportato dai trequartisti Lamesta, Acampora e Manconi. Il tecnico Giuseppe Raffaele dovrebbe rispondere schierando i suoi secondo il solito 5-3-2 con Saracco in porta, Romano, Martinelli e Visentin trio di difensori centrali, Coccia e Russo esterni, Bianchini, Capomaggio e Paolucci in mezzo al campo e Achik e Salvemini coppia d’attacco

Scommesse e quote Audace Cerignola, il probabile risultato finale

La diretta Potenza Audace Cerignola sarà quasi per certo una gara bellissima e che terrà incollati tutti gli spettatori, con ribaltamenti di fronte e molte occasioni da rete, le due squadre che si sfidano sono alla rincorsa del primo posto e sicuramente lotteranno per vincere e portarsi a casa i 3 punti. Entrambe le squadre hanno ottimi attacchi per cui ci si aspetta che la partita possa finire con molti gol da una parte e dall’altra, il risultato che potrebbe uscire con più probabilità alla fine della partita è quindi il pareggio con entrambe le squadre che cercando la vittoria rimarranno un po’ scoperte dietro subendo gol.