Il Benevento di Gaetano Auteri, di fatto, ha gettato via la possibilità di tornare da solo in vetta nella classifica del girone C del campionato di Serie C. Anzi, i sanniti sono caduti rovinosamente per 3-0 nel recupero giocato contro il Potenza. Nonostante ciò, la prima occasione del match è stato porprio per il club di proprietà del presidente Vigorito.

DIRETTA/ Potenza Benevento (risultato finale 3-0): ko per i sanniti (Serie C, 21 gennaio 2025)

Dopo un gravissimo errore della difesa della squadra lucana, di fatto, Acampora ci prova: Alastra è bravissimo a respingere il tiro del suo avversario con una paraata davvero clamorosa. La prima parte del primo tempo, dunque, è dominata dal Benevento, anche se il Potenza sfiora il gol con Schimmenti.

Così come è successo nel primo tempo, anche l’inizio della seconda frazione di gara vede un’occasione per il Benevento di mister Auteri. A provarci, infatti, è Perlingieri che, però, manda il pallone altissimo sopra la traversa da ottima posizione. Ma a sorpresa a passare in vantaggio sono proprio i padroni di casa.

VIDEO POTENZA BENEVENTO, BRUTTO KO PER I SANNITI DI AUTERI

I lucani, infatti, passano in vantaggio con il colpo di testa di Caturano su azione da calcio d’angolo battuto da Rosafio. Questo gol subito, di fatto, fornisce un brutto colpo al Benevento. I sanniti, dunque, non si riprendono ed il Potenza ne approfitta con il secondo di serata da parte di Caturano.

Il giocatore del team lucano, infatti, batte questa volta Nunziante su un assist al bacio da parte di un ottimo Rosafio. Dopo questo tremendo uno-due, di fatto, il Benevento si rifa vedere avanti con la conclusione a giro di Lamesta: sfera che termina di pochissimo a lato. Anche se questo è l’ultimo sussulto dei calciatori sanniti.

Gli ultimi minuti della gara, infatti, portano con loro solo brutte notizie per il Benevento: l’espulsione di Pinato, il miracolo di Nunziante su Petrungaro ed il terzo gol del Potenza con Selleri. La squadra guidata da Gaetano Auteri, dunque, è sì prima, ma insieme al Monopoli. Il Potenza, invece, si avvicina al primato visto che ora è terzo in compagnia dell’Audace Cerignola a soli due punti dal duo di vetta.

