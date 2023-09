DIRETTA/ Potenza Casertana (risultato 0-0) streaming video tv: formazioni in campo, via! (Serie C)

DIRETTA POTENZA CASERTANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La sfida che pone di fronte Potenza e Casertana pone di fronte due formazioni che si affrontano oggi per la settima volta in assoluto. Lo scettro delle vittorie viene tenuto dal Potenza, con due successi su sei giocati. Sono tre le volte in cui il risultato è stato di parità; una vittoria per la Casertana. La prima volta che le due formazioni si sono affrontate fu nel 2018 con il Potenza che ebbe la meglio grazie al gol realizzato da Franca. Gara di ritorno terminata in pareggio (0-0).

Potenza che ebbe la meglio anche nella terza sfida sempre con il risultato di 1-0; due pareggi consecutivi nel 2020 con i risultati di 0-0 e 2-2. Nel 2021, nonché ultima volta che le due formazioni si sono affrontate, unica vittoria da parte della Casertana con il risultato di 1-0. Decisivo il gol di Rosso firmato dopo solamente 21 minuti dall’inizio della partita. Oggi le due formazioni si riaffrontano a distanza di due anni dall’ultima volta. (Marco Genduso)

DIRETTA POTENZA CASERTANA DALLO STADIO VIVIANI

Potenza Casertana, in diretta domenica 24 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Alfredo Viviani di Potenza sarà una sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie C. Potenza che deve riscattare la pesante sconfitta subita in casa della Juve Stabia nel turno infrasettimanale, secondo ko esterno per i lucani dopo quello di Latina, con la squadra di Colombo ora chiamata a cambiare velocemente passo.

È iniziato invece in ritardo il campionato della Casertana, partito con due pareggi, prima contro il Benevento all’esordio e poi nel turno infrasettimanale sul campo del Latina, col punto ottenuto in rimonta grazie a una rete di Curcio nel recupero del primo tempo. Potenza e Casertana tornano ad affrontarsi in casa dei lucani in campionato dopo 3 anni, il 7 ottobre 2020 è terminato in parità, col punteggio di 2-2, l’ultimo precedente.

POTENZA CASERTANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Potenza Casertana sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Potenza Casertana in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA CASERTANA

Le probabili formazioni della diretta Potenza Casertana, match che andrà in scena allo stadio Alfredo Viviani di Potenza. Per il Potenza, Alberto Colombo schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gasparini; Gyamfi, Sbraga, Verrengia; Hadsziosmanovic, Saporiti, Schiattarella, Laaribi, Volpe; Gagliano, Caturano. Risponderà la Casertana allenata da Andrea Tedesco con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ginestra; Finizio, D’Alterio, Potenza, Ramos; Carriero, Matute, Lorenzini; Corado, Orlando, Carlini.

POTENZA CASERTANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Potenza Casertana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Potenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25 mentre l’eventuale successo della Casertana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.90.











