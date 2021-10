Diretta Potenza Fidelis Andria/ Streaming video tv: già sfida salvezza (Serie C)

DIRETTA POTENZA FIDELIS ANDRIA: PUNTI GIÀ FONDAMENTALI

Potenza Fidelis Andria, in diretta dallo stadio Alfredo Viviani del capoluogo lucano, è in programma alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 10 ottobre 2021, per l’ottava giornata del girone C del campionato di Serie C 2021-2022. Presentando la partita, possiamo dire che la diretta di Potenza Fidelis Andria si annuncia come una partita che metterà in palio punti già pesanti per la salvezza. Il Potenza infatti è appena a quota 4, il pareggio di domenica scorsa sul campo della Vibonese è stato un discreto risultato ma naturalmente da solo non basta, in casa contro una rivale servirà una vittoria.

La Fidelis Andria si trova infatti appena un gradino sopra, a quota 5 punti. I pugliesi arrivano dalla sconfitta per 3-1 sul campo del Catanzaro nel posticipo di martedì pomeriggio e di conseguenza navigano in cattive acque a loro volta, serve fare punti a Potenza per non scivolare in una posizione troppo critica. Attenzione dunque, la posta in palio è già alta in Potenza Fidelis Andria…

DIRETTA POTENZA FIDELIS ANDRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Potenza Fidelis Andria non è una di quelle disponibili per questa settima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA FIDELIS ANDRIA

Esaminiamo adesso le probabili formazioni di Potenza Fidelis Andria, nelle quali i padroni di casa hanno ben tre squalificati. Molte novità dunque nel modulo 3-5-2 con Orazzo, Cargnelutti e Gigli nella difesa a tre davanti al portiere Marcone; nel folto centrocampo a cinque i titolari potrebbero essere Zampa, Bruzzo, Zagaria, Sandri e Sepe da destra a sinistra; infine Volpe e Baclet dovrebbero essere i titolari in attacco.

Aggressivo, almeno sulla carta, è il modulo 3-4-3 della Fidelis Andria: in porta Dini; davanti a lui la difesa a tre con Lacassia, Alcibiade e Sabatino; a centrocampo invece potrebbero giocare Benvenga, Dipinto, Casoli e Carullo; infine il tridente d’attacco pugliese potrebbe vedere titolari Bubas, Di Piazza e Tulli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Potenza Fidelis Andria in base alle quote dell’agenzia Snai. C’è incertezza, ma i padroni di casa partono leggermente favoriti e il segno 1 è quotato a 2,50, mentre poi si sale a quota 2,90 sul segno 2 in caso di successo della Fidelis Andria e fino a 3,00 volte la posta in palio sul segno X se dovesse esserci un pareggio.



