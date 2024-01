DIRETTA/ Potenza Juve Stabia (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie C, 27 gennaio 2024)

DIRETTA POTENZA JUVE STABIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida tra Potenza Juve Stabia vedrà scendere in campo l’attuale capolista del campionato. Partendo dunque dagli ospiti, sono 45 punti raccolti fino a questo momento in 22 partite di campionato con 28 gol realizzati e solamente 10 subiti. L’aspetto difensivo è decisamente la caratteristica più importante di questa formazione. Con 10 reti prese le vespe risultano essere la difesa meno battuta di questo campionato. Dal punto di vista offensivo sono 28 le reti realizzate con grande attenzione che viene posta sull’attaccante Leonardo Candellone, autore di ben 7 gol.

Dall’altra parte i lucani presentano con le stesse reti il bomber Salvatore Caturano. Per l’ex calciatore del Cesena grande stagione nonostante manchi l’appuntamento con il gol dal 19 novembre 2023. Per i rossoblù i punti raccolti fino a questo momento risultano essere 29 con 26 gol fatti e altrettanto quelli subiti. (Marco Genduso)

POTENZA JUVE STABIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Potenza Juve Stabia sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Potenza Juve Stabia sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

TRE PARI DI FILA PER I CAMPANI

La diretta Potenza Juve Stabia, in programma sabato 27 gennaio alle ore 16:15, racconta della 23esima giornata di Serie C Girone C. I rossoblu hanno recentemente interrotto la propria striscia di tre vittorie consecutive. Infatti, i successi per 1-0 con la Virtus Francavilla, 4-0 in casa del Brindisi e il 2-0 con il Latina non hanno trovato il quarto sigillo bensì una sconfitta a rovinare tutto. Il Potenza ha infatti perso 1-0 contro il Monopoli.

La Juve Stabia, capolista a +4 dall’Avellino, non ha ancora perso in questo 2024 ma al tempo stesso non ha nemmeno vinto. Tre pareggi in altrettante partite per una squadra che crea tanto ma recentemente non riesce a trovare i tre punti: doppio 2-2 con Monterosi Tuscia e Avellino più lo 0-0 in casa col Giugliano.

POTENZA JUVE STABIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Potenza Juve Stabia vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. Tra i pali Alastra, terzetto arretrato composto da Maddaloni, Sbraga e Armini. A centrocampo, da destra verso sinistra, avremo Pace, Candellori, Saporiti, Schiattarella e Hadziosmanovic. Tandem offensivo Volpe e Caturano.

Risponde la Juve Stabia con l’assetto tattico 4-3-3. In porta Ngagne, difesa a quattro con Mignanelli e Andreoni terzini e coppia centrale Bellich-Bachini. Le due mezzali saranno Romeo e Buglio mentre Maselli occuperà la cabina di regia.In attacco Mosti e Piscopo con Candellone centravanti.

POTENZA JUVE STABIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Potenza Juve Stabia danno favorita la squadra ospite a 2.10. Secondo bet365, l’1 fisso è dato a 3.30 mentre la X a 3.15.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è offerto a 2.25 contro l’1.55 del segno Under. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.96 e 1.74.

