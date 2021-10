Diretta Potenza Latina/ streaming video tv: in cerca del riscatto (Serie C)

DIRETTA POTENZA LATINA: A CACCIA DEL RISCATTO

Potenza Latina, in diretta domenica 24 ottobre alle ore 14:30 allo stadio Alfredo Viviani, andrà in scena la partita valevole per l’11^ giornata di andata del girone C di Serie C 2021-2022. Entrambe le squadre sono in una fase delicata della stagione, con i risultati che faticano ad arrivare. Il Potenza è reduce da due sconfitte consecutive, con l’ultima arrivata nel turno infrasettimanale in casa della Paganese per 2-0, che è costata il posto all’allenatore Fabio Gallo. Al suo posto è subentrato Bruno Trocini, che farà dunque il suo esordio sulla panchina lucana.

Situazione analoga per il Latina. Anch’essa infatti ha perso negli ultimi due turni, 0-2 contro il Catanzaro nell’ultima giornata. A differenza del Potenza però, il tecnico Daniele Di Donato, ha incassato la piena fiducia della società laziale. Il Latina occupa la terzultima posizione del girone C con 8 punti, uno in più rispetto al diciannovesimo Potenza. Quello di domenica, sarà quindi un vero e proprio scontro salvezza. L’ultimo precedente tra le due compagini risale al 2006, in cui il Potenza si impose con il risultato di 2-1.

DIRETTA POTENZA LATINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della gara Potenza Latina di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Per poter assistere alla gara, bisognerà affidarsi come al solito ad Eleven Sport. La piattaforma digitale, ormai da diverso tempo casa della terza serie italiana, trasmette tutte le partite in diretta streaming video. Per poter accedere ai contenuti, bisogna disporre di un abbonamento e di una connessione ad internet, ed è visibile attraverso dispositivi mobili come smartphone, tablet e PC, o in alternativa su Smart Tv, tramite l’applicazione dedicata.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI POTENZA LATINA

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Potenza Latina di Serie C. Il nuovo allenatore dei lucani, Bruno Trocini potrebbe optare per il modulo 4-3-3. Con Maestrelli tra i pali, difesa a quattro composta da Coccia, Piana, Gigli e Maestrelli. In mediano dovrebbe esserci il terzetto di centrocampo formato da Zagaria, Ricci e Sandri. In attacco Ferreira e Salvemini a supporto dell’unica punta Volpe.

Per quanto riguarda il Latina, Daniele Di Donato dovrebbe confermare il 4-3-2-1. Cardinali in porta. Quartetto difensivo composto da De Santis e Nicola sugli esterni, con Giorgini ed Esposito a formare la coppia centrale. I tre di centrocampo dovrebbero essere: Amadio, Marcucci e Teraschi. Sulla trequarti pronti Tessiore e Carletti, che agiranno alle spalle dell’unico attaccante Sane.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse di Potenza Latina di Serie C, proposte dall’agenzia Eurobet. I padroni di casa sembrano i favoriti, infatti la vittoria del Potenza, abbinata al segno 1 ha una quota di 2.00. Da non escludere un pareggio, con il segno X proposto a una quota di 3.10. La vittoria del Latina sembra invece il risultato meno probabile, con il segno 2 quotato a 3.85.



