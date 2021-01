Diretta Potenza Palermo/ Streaming video tv: rosanero favoriti? (Serie C)

DIRETTA POTENZA PALERMO: GLI OSPITI DEVONO CAMBIARE PASSO!

Potenza Palermo, diretta dall’arbitro Luca Zufferli della sezione Aia di Udine, si gioca già alle ore 12.30 di oggi, sabato 30 gennaio 2021, per aprire allo stadio Alfredo Viviani del capoluogo lucano la ventunesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2020-2021. La diretta di Potenza Palermo ci offrirà una partita delicata per gli obiettivi di entrambe le squadre: i padroni di casa lucani arrivano infatti da una sconfitta sul campo del Catanzaro che ha lasciato il Potenza a quota 16 punti in classifica, dunque in piena zona playout e di conseguenza a rischio retrocessione. Il Potenza proverà a svoltare con una bella vittoria oggi, ma naturalmente il Palermo avrà idee differenti: i rosanero siciliani arrivano da un non esaltante pareggio casalingo contro il Teramo e in classifica hanno 25 punti. Nulla di esaltante, ma almeno sufficienti per essere in zona playoff: oggi però servirebbe vincere per consolidarsi in una buona zona di classifica. Che cosa succederà?

DIRETTA POTENZA PALERMO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Potenza Palermo sarà disponibile in pay-per-view sul canale numero 252 di Sky Sport, possibilità che si va ad aggiungere all’immancabile diretta streaming video tramite Eleven Sports, che trasmette tutte le partite del campionato di Serie C 2020-2021 sia per i suoi abbonati sia per chi volesse acquistare la partita come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA PALERMO

Le probabili formazioni di Potenza Palermo che cosa potrebbero dirci? Basandoci sulle ultime scelte dei due allenatori, per il Potenza ricordiamo un 3-5-2 con Sepe, Di Somma e Gigli nella difesa a tre davanti al portiere Marcone; nel folto centrocampo a cinque invece avevamo visto Viteritti, Ricci, Sandri, Bucolo e Coccia da destra a sinistra, infine in attacco Cianci più Cavaliere, che potrebbe sostituire lo squalificato Salvemini. Quanto al Palermo, potremmo prendere a riferimento il modulo 4-2-3-1 con questi titolari: Pelagotti in porta; Accardi, Palazzi, Somma e Crivello nella difesa a quattro; Broh e Luperini a comporre la coppia in mediana; Kanoute, Rauti e Valente invece sulla linea della trequarti, a supporto del centravanti Lucca.

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Potenza Palermo in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Regna l’equilibrio, infatti il segno 1 è quotato a 2,60 mentre in caso di segno 2 si arriva a 2,70. Più remunerativo per gli scommettitori sarebbe il segno X, infatti il pareggio vale 3,05 volte la posta in palio.



