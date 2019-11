Diretta Potenza Reggina/ Streaming video tv: sfida al vertice (Serie C)

Potenza Reggina, diretta dall’arbitro Daniele De Santis, è la partita in programma oggi, domenica 3 novembre 2019 per la 13^giornata del girone c di Serie C: fischio d’inizio previsto alle ore 17.30. Un big match per questo pomeriggio allo stadio Comunale Alfredo Viviani, dove si affrontano rispettivamente la seconda e la prima forza del girone. In testa al momento c’è la Reggina, reduce da quattro vittorie consecutive, l’ultima ottenuta sul campo esterno dell’Avellino. Il Potenza, ex capolista del torneo, ha visto dilapidare il proprio vantaggio raccogliendo soltanto un punto nelle ultime due gare disputate (pareggio 0-0 contro la Cavese in casa, e ko esterno per 3-0 contro il Monopoli questa domenica). L’obiettivo numero uno del Potenza è di interrompere la recente striscia negativa e tornare a vincere davanti ai propri tifosi, mentre la Reggina ha la ghiotta occasione di approfittare del periodo di appannamento vissuto dai rivali e portarsi così a +7 sul Potenza in caso di vittoria.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Potenza Reggina non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento classico con le partite di Serie C è sulla piattaforma Eleven Sports, che ancora una volta fornisce tutte le gare della stagione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video ai suoi abbonati, con l’alternativa dell’acquisto del singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato. Per seguire le immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA POTENZA REGGINA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Nonostante le recenti prestazioni di certo non esaltanti, il tecnico dei padroni di casa confermerà il marchio di fabbrica 4-3-3 nel big match di domenica pomeriggio contro la Reggina al Comunale Viviani di Potenza. In porta Ioime, con Sales e Viteritti terzini più la coppia centrale difensiva costituita da Giosa ed Emerson. Nel reparto di centrocampo l’allenatore dovrebbe concedere spazio al regista Ricci, Dettori e Panico, mentre in avanti potrebbero agire Isgrò, Vuletich e Arcidiacono.

La Reggina si presenta al Viviani di Potenza con la migliore formazione possibile. La coppia d’attacco dovrebbe essere composta dal tandem Denis-Corazza, con Reginaldo destinato a sedersi almeno all’inizio in panchina. El Tanque, dopo un avvio difficile, ha segnato due doppiette consecutive, la seconda decisiva nel successo sofferto ad Avellino contro la squadra degli irpini. Nel 3-4-1-2 di Toscano alle spalle dei due attaccanti spazio a Bellomo, mentre a centrocampo agiranno Garufo, Bianchi, Rolando e De Rose. Terzetto difensivo centrale composto da Loiacono, Rossi e Blondett, tra i pali Guarna.

QUOTE E PRONOSTICO

Il big match della tredicesima giornata del campionato di Serie C (girone C) vedrà all’opera numerosi scommettitori. Il bookmaker Snai ha assegnato le seguenti quote al match: segno 1 (vittoria Potenza) a 2,65, segno 2 (vittoria Reggina) a 2,75, segno x (pareggio) a 2,90. Anche le quote Snai confermano dunque l’equilibrio dell’incontro, dando comunque leggermente favoriti i padroni di casa rispetto alla formazione calabrese.



