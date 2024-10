DIRETTA POTENZA TARANTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Potenza Taranto sta per cominciare e nel mentre i tifosi prendono posto in tribuna e in curva noi ci prendiamo un momento per i nostri soliti testa a tesa di tipo storico, siamo alla ricerca sempre della favorita e vediamo cosa ha da dirci la storia su un match cosi sentito da entrambe le tifoserie. In totale si contano sei match prima di quello che andremo a commentare tra poco, l’abaco si divide con una pedina in favore dei padroni di casa, poi ne abbiamo un’altra ad indicare il segno X e le ultime quattro invece sono in favore dei pugliesi che fino a questo momento stanno dominando la rivalità.

Gli ultimi due match sono finiti con due vittorie per il Taranto che nell’ultima sfida si impongono per 2-0, poi abbiamo altri due gol nel 2-1 dell’andata di quella stagione con la doppietta di Kounate. Adesso ci sposteremo nel prossimo aggiornamento della diretta di Potenza Taranto, il fischio di inizio è ormai vicino. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA POTENZA TARANTO: COME VEDERE LA PARTITA

È sempre Sky il broadcaster di riferimento per seguire anche televisivamente la diretta Potenza Taranto. Previo abbonamento basterà collegarsi sui canali del satellite oppure, tramite l’app Sky Go oppure un abbonamento a NOW Tv, seguire anche la partita in diretta streaming via internet tramite smart tv o device mobili.

L’ANTICIPO DI OGGI

La diretta Potenza Taranto (si gioca alle 15.00 di giovedì) vedrà i lucani andare a caccia di ulteriori conferme in un momento di grande solidità. Il Potenza infatti è reduce da cinque risultati utili consecutivi, sette nelle ultime otto partite di campionato. L’ultimo pareggio a Cava de’ Tirreni ha sottolineato come in fase offensiva manchi ancora qualcosa ma i lucani si sono per ora insediati stabilmente in zona play off.

Il pareggio senza reti contro la Turris nell’ultima giornata di campionato ha regalato una boccata d’ossigeno al Taranto, che resta però penultimo in classifica con soli 7 punti, una sola vittoria alle spalle (curiosamente contro l’altra formazione lucana del girone, il Picerno) e alle prese con una crisi societaria che non fa che alimentare le incertezze attorno al club jonico.

DIRETTA POTENZA TARANTO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Proviamo ad anticipare le mosse dei due allenatori cercando di seguire le tracce per le probabili formazioni della diretta Potenza Taranto. Per il Potenza 4-3-3 con Cucchietti estremo difensore dietro una linea difensiva composta da Novella, Riggio, Verrengia e Burgio. A centrocampo spazio a Castorani, Felippe e Ghisolfi mentre nel tridente offensivo partiranno dal 1′ Rossetti, Caturano e Rosafio. Anche per il Taranto 4-3-3 di partenza con Del Favero in porta e una linea difensiva schierata con Mastromonaco, De Santis, Shiba e Contessa. A centrocampo terzetto titolare con Speranza, Matera e Fiorani, nel tridente offensivo ci saranno Varela, Zigoni e Guarracino.

DIRETTA POTENZA TARANTO: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per quanto riguarda la possibilità di scommettere sulla diretta Potenza Taranto, ecco i riferimenti delle principali agenzie di scommesse. Vittoria del Potenza quotata 1.67, eventuale pareggio quotato 3.10 mentre la quota per l’affermazione esterna del Taranto sale fino a 5.50.