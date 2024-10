DIRETTA CAVESE POTENZA, POTENZA PER I PLAYOFF

L’undicesima giornata del Girone C di Serie C si aprirà con la diretta Cavese Potenza con il fischio d’inizio fissato alle 15,00. A confrontarsi saranno due squadre che si giocheranno la metà della classifica e l’accesso ai playoff. La Cavese di Di Napoli arriva da due sconfitte di fila e non vede i tre punti da tre partite. Meglio il Potenza che non perde da quattro giornate ed arriva da un pareggio per 1 a 1 contro il Picerno.

Video Picerno Potenza (1-1)/ Gol e highlights: parità al "Curcio" nel derby lucano (Serie C, 21 ottobre 2024)

DIRETTA CAVESE POTENZA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Cavese Potenza sarà trasmessa da Sky o dalle piattaforme streaming di Sky GO e NOW TV. L’alternativa è quella di seguire la nostra diretta testuale che andrà a raccontarvi le azioni migliori della partita.

CAVESE POTENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo anche a vedere chi potrebbe andare in campo con le probabili formazioni della partita. Sarà un 4-3-1-2 quello schierato dalla Cavese di Di Napoli con Sorrentino e Fella come coppia d’attacco con il sostegno di Badje sulla trequarti e gli inserimenti di Konate e Marranzino. Pezzella farà il mediano davanti ad una coppia formata da Peretti e Loreto.

Video Casertana Cavese (1-0)/ Gol e highlights: gol di Bianchi e sorpasso! (Serie C, 21 ottobre 2024)

De Giorgio manderà in campo un 4-3-3 con Schimmenti, Caturano e D’Auria a formare il tridente e senza la possibilità di inserire Selleri a partita in corso per via dell’espulsione contro il Picerno. Riggio e Rillo saranno i due terzini con Milesi e Novella da centrali di difesa.

CAVESE POTENZA, LE QUOTE

Utilizziamo Bwin per approfondire il discorso relativo alle quote della diretta Cavese Potenza. La quota della vittoria per i padroni di casa è la più bassa ed è fissata a 2,37 contro il 2,65 per gli ospiti e il 3,00 del pareggio X.