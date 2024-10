DIRETTA TARANTO TURRIS: IN CERCA DI PUNTI SALVEZZA

In campo domenica alle 15,00 la diretta Taranto Turris valida per l’undicesima giornata del Girone C di Serie C. In campo andranno due squadre in difficoltà che sembrano essere destinate a lottare per non retrocedere. I padroni di casa del Taranto sono 19esimi a quota sei punti e arrivano dalla sconfitta in casa del Crotone per 2 a 1 nell’ultima giornata. Meglio la Turris che è 13esima con undici punti e una serie attiva da due vittorie consecutive nelle ultime due partite giocate.

DIRETTA/ Crotone Taranto (risultato finale 2-1): la decide Tumminiello! (Serie C, 20 ottobre 2024)

DIRETTA TARANTO TURRIS, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Se volete vedere la diretta Taranto Turris sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a Sky che ha l’esclusiva sulla Serie C insieme alle piattaforme streaming di Sky GO e NOW TV. L’alternativa è quella di seguire la partita con noi attraverso una diretta testuale che vi racconterà il match con aggiornamenti costanti.

DIRETTA/ Turris Giugliano (risultato finale 2-0): Onofrietti la chiude (Serie C, 19 ottobre 2024)

TARANTO TURRIS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo in analisi anche le probabili formazioni in vista di questa partita. Il Taranto di Gautieri manderà in campo un 4-3-3 equilibrato dove Fabbro e Guarracino agiranno da esterni a sostegno dell’unica punta Zigoni. Matera sarà il vertice basso davanti ad una coppia difensiva formata da Shiba e De Santis.

Difesa a tre per la Turris di Conte che schiererà una linea difensiva formata da Esempio, Cocetta e Ndiaye. Morrone e Nocerino saranno i due esterni di centrocampo con Giannone unica punta sostenuta da Parodi e Onofrietti.

TARANTO TURRIS, LE QUOTE

Potrebbe regnare l’equilibrio nella diretta Taranto Turris anche secondo le quote proposte da Sisal. I pugliesi vedono la loro vittoria a 2,50 contro il 2,85 per gli ospiti e il pareggio X fermo a quota 2,90.

Diretta/ Taranto Picerno (risultato finale 1-0): Battimelli al 95'! (Serie C, oggi 13 ottobre 2024)