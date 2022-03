Diretta Potenza Taranto/ Streaming video tv: in palio punti salvezza (Serie C)

DIRETTA POTENZA TARANTO: RISULTATO INCERTO!

Potenza Taranto, in diretta domenica 13 marzo alle ore 17:30 dallo Stadio Comunale Alfredo Vivianidi Taranto, è valida per la 31° giornata del girone C di Serie C. Ci si gioca davvero tanto in questo confronto, considerando che le due squadre navigano entrambi in cattive acque…

Entriamo nel dettaglio della diretta Potenza Taranto. Partiamo dai padroni di casa, situati al diciottesimo posto con 26 punti, -7 dalla salvezza, frutto di 6 vittorie, 8 pareggi e 15 sconfitte. C’è ancora da recuperare un match. Il Potenza arriva a questo appuntamento da due risultati utili consecutivi: dopo il pareggio interno per 0-0 contro il Catanzaro, è arrivato il netto 0-3 sul campo del Latina con le segnature di Cuppone, Sandri e Cargnelutti. Passiamo adesso al Taranto, situato al quattordicesimo posto con 35 punti, frutto di 8 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte. Ospiti a +3 dalla zona playoff, ma reduci dalla sconfitta esterna contro il Taranto.

DIRETTA POTENZA TARANTO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Potenza Taranto di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Per poter vedere la partita, come di consueto bisognerà affidarsi ad Eleven Sport. La piattaforma digitale, ormai da anni, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite della terza serie italiana. Il portale garantisce la diretta streaming video per gli abbonati al servizio. Bisogna disporre di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC, oppure di una Smart Tv abilitata.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA TARANTO

Passiamo adesso alle probabili formazioni della diretta Potenza Taranto. Iniziamo la nostra analisi con la formazione di casa, in campo con il 3-5-2: in palio troviamo Greco. La linea a tre di difesa è composta da Matino, Gigli e Cargnelutti. Sulle corsie esterne spazio a Coccia e Sepe, con in mediana Bucolo, Ricci e Sandri. Il reparto avanzato è composto da Cuppone e Salvemini. Passiamo adesso alla compagine ospite, schierata in campo con il 4-2-3-1: Chiorra a difendere i pali, difeso da Riccardi, Granata, Benassai e Ferrara. A centrocampo spazio a Marsili e Civilleri. La trequarti è formata da Versienti, Di Gennaro e Santarpia. Centravanti confermatissimo Saraniti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Proseguiamo il nostro approfondimento sulla diretta di Potenza Taranto con le quote per le scommesse. Le agenzie di scommesse prevedono grande equilibrio, ma i principali bookmakers danno leggermente favorita la formazione di casa. Prendiamo come riferimento i dati di Eurobet: la vittoria del Potenza è data a 2,45, il pareggio a 3,00, mentre la vittoria del Taranto è data 2,95. Si prevede una gara molto tattica, come testimoniato dalle quotazioni di Under 2,5 e Over 2,5, rispettivamente a 1,62 e 2,15. Gol e No Gol, invece, sono a 1,83 e 1,87.



