Diretta Potenza Ternana/ Streaming video tv: quasi fatta per i rossoverdi (Serie C)

DIRETTA POTENZA TERNANA: LUCARELLI VEDE IL TRAGUARDO

Potenza Ternana, partita diretta dal signor Gianpiero Miele, va in scena alle ore 15:00 di mercoledì 24 marzo: allo stadio Viviani si gioca per il recupero della 24^ giornata nel campionato di Serie C 2020-2021. La capolista del girone C vede lo striscione del traguardo: vincendo oggi, le mancherebbero 3 punti per archiviare la promozione diretta in Serie B, che non è assolutamente in discussione ormai da parecchio tempo visto il grande dominio esercitato per tutta la stagione.

DIRETTA CAVESE CATANZARO/ Video streaming tv: nel nuovo millennio appena 5 incroci

L’ultima vittoria è arrivata di misura contro la Vibonese, e ha fatto piacere anche al Potenza che grazie allo stop dei calabresi ha potuto allungare verso la salvezza: infatti i lucani di Fabio Gallo, ex del match odierno, hanno vinto la sfida diretta contro il Bisceglie facendo un passo avanti che non possiamo ancora considerare decisivo, ma che è importantissimo. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Potenza Ternana, intanto possiamo analizzare le scelte da parte dei due allenatori leggendone insieme le probabili formazioni.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol: Giana Erminio in crescita, live score

DIRETTA POTENZA TERNANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Potenza Ternana non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: tuttavia come sappiamo il sito Eleven Sports fornisce ormai da qualche anno tutte le partite del campionato di Serie C in diretta streaming video, e dunque potrete seguire anche questa attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, scegliendo se abbonarvi al portale per la stagione oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, che ha un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA TERNANA

Gallo adotta il 4-3-3 anche per Potenza Ternana: Baclet e Salvemini si giocano il posto da centravanti con Niccolò Romero, Bruzzo insidia Zampa a centrocampo dove vanno verso la conferma Manuel Ricci e Bucolo, a completare il tridente potrebbero essere Lorenzo Di Livio e uno tra Volpe e Mazzeo. In difesa invece il tecnico non dovrebbe cambiare, mandando dunque in campo Di Somma e Gigli come centrali a protezione di Marcone e poi capitan Coccia e Sepe in qualità di terzini. Come sempre Cristiano Lucarelli ha l’imbarazzo della scelta nel suo 4-4-2: Partipilo, re dei bomber nel girone C, può giocare davanti lasciando la fascia destra a Diego Peralta, dunque uno tra Alexis Ferrante e Raicevic potrebbe fare panchina anche per il possibile inserimento di Vantaggiato, occhio poi a Falletti e Furlan con Torromino che rischia la panchina per turnover. Proietti e Palumbo sono insidiati da Paghera e Damian nel settore centrale, in difesa Kontek e Boben saranno i centrali a protezione di Iannarilli, Marino Defendi e Celli (turnover per Mammarella?) i possibili terzini.

Diretta Sambenedettese Ravenna/ Streaming video tv: Montero contro l'ultima (Serie C)

© RIPRODUZIONE RISERVATA