DIRETTA CROTONE TRAPANI, ATTESA ALLO SCIDA

Ci siamo, è ora di presentare la diretta Crotone Trapani. In campo sabato 7 settembre alle ore 20:45, le due formazioni sono distanti due punti in classifica avendone tre i calabresi e soltanto uno i siciliani, complici inizi opposti.

I rossoblu infatti hanno cominciato nel migliore dei modi battendo 2-0 l’Altamura in casa grazie ai gol di Vitale e Tumminello nel primo tempo mentre con la Cavese è arrivata la sconfitta per 2-1: non è bastato al’autogol del momentaneo 1-1 di Piana.

Il Trapani ha iniziato ancora peggio non avendo mai vinto in campionato. Dopo la doppia vittoria in Coppa Italia Serie C con Cavese e Monopoli, i siciliani hanno pareggiato in casa del Foggia e perso tra le mura amiche contro il Picerno.

DOVE VEDERE DIRETTA TV CROTONE TRAPANI, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Crotone Trapani dovete assolutamente dotarvi di abbonamento Sky oppure NOW dato che hanno i diritti per tutte le gare di Serie C.

Nel caso non possiate seguire la partita in tv, non c’è nessun problema: la diretta streaming dell’incontro è offerta proprio dalle applicazioni di Sky e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI CROTONE TRAPANI

Questo è il momento di analizzare le probabili formazioni della diretta Crotone Trapani. I padroni di casa scenderanno in campo col 4-2-3-1. Tra i pali Sala, difeso da Rispoli, Cargnelutti, Di Pasquale e Giron. In mediana ecco Gallo e Vinicius con il trio di trequartisti Spina, Vitale e Oviszach dietro a Kolaj

Stesso identico assetto tattico per il Trapani. In porta Seculin, pacchetto arretrato composto da Ciotti, Celiento, Silvestri e Benedetti. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Karic e Marino mentre Kanoute, Spini e Bifulco agiranno sulla trequarti. In avanti Lescano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CROTONE TRAPANI

Ora osserviamo le quote per le scommesse della diretta Crotone Trapani per capire cosa ne pensano i bookmakers. i favoriti sono i rossoblu a 2.15 contro il 2 fisso dato tre volte la posta in palio. Il segno X del pareggio è quotato 3.25.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è offerto a 1.82 quasi come l’Under a 1.85 mentre c’è più differenza tra Gole No Gol rispettivamente a 1.65 e 2.