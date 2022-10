DIRETTA POTENZA TURRIS/ Video streaming tv: ci sono quattro precedenti al Viviani

DIRETTA POTENZA TURRIS: I TESTA A TESTA

Dando un’occhiata ai precedenti della diretta di Potenza Turris ci rendiamo conto che allo Stadio Alfredo Viviani questa gare si è giocata già in altre quattro occasioni col bilancio che è nettamente in favore della squadra di casa. Sono due i successi dei rossoneri con due pareggi mentre la Turris non ha mai vinto contro questa squadra e non l’ha fatto nemmeno nei match disputati tra le mura amiche dunque a campi invertiti.

L’ultimo successo del Potenza in casa contro questo avversario risale al marzo del 2021 quando durante la 28esima giornata del Gruppo C di Serie C il risultato finale fu di 2-1. La gara fu sbloccata da una rete su calcio di rigore di Baclet al 31esimo con raddoppio di Sandri a 21 minuti dal triplice fischio finale. Al minuto 85 la squadra ospite siglava la rete della bandiera grazie a Romano. L’ultimo precedente è del dicembre scorso in una gara terminata a reti inviolate, in un pareggio che non fece felice nessuno.

POTENZA TURRIS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Potenza Turris sarà naturalmente una diretta streaming video che, come per tutte le partite del campionato di Serie C, sarà garantita sulla piattaforma di Eleven Sports, su abbonamento oppure acquistando in pay-per-view il singolo evento.

POTENZA TURRIS: PADRONI DI CASA A CACCIA DI PUNTI!

Potenza Turris, diretta dall’arbitro Enrico Maggio della sezione Aia di Lodi, si giocherà presso lo Stadio Alfredo Viviani del capoluogo lucano alle ore 21.00 di questa sera, martedì 18 ottobre 2022, per la nona giornata del girone C di Serie C in turno infrasettimanale. Dando uno sguardo alla classifica per presentare la diretta di Potenza Turris, dobbiamo notare che i padroni di casa devono già lottare per la salvezza, dal momento che il Potenza ha appena 6 punti approprio attivo, mentre sicuramente il bottino e le prospettive sono ben diverse per la Turris, che infatti troviamo a quota 14 punti.

La scorsa giornata di campionato tuttavia ha riservato un doppio pareggio: il Potenza infatti ha raccolto un 2-2 contro il Picerno nel derby regionale della Basilicata, mentre per la Turris era arrivato uno 0-0 casalingo contro il Monopoli. Adesso entrambe vorrebbero tornare alla vittoria, per rafforzarsi in classifica verso i rispettivi obiettivi della salvezza e dei playoff: siamo curiosi quindi di scoprire il verdetto della diretta di Potenza Turris…

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA TURRIS

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni verso la diretta di Potenza Turris. Mister Siviglia potrebbe schierare il suo Potenza con un modulo 4-3-3 e questi possibili titolari: Gasparini in porta; in difesa Rillo, Sandri, Caturano e Belloni; a centrocampo invece Di Grazia, Armini e Laaribi; il tridente offensivo invece potrebbe vedere in azione Steffè, Volpe e Schimmenti.

Per quanto riguarda invece la Turris di mister Padalino, ecco uno speculare 4-3-3 con Perina in porta; davanti a lui i quattro difensori Boccia, Manzi, Frascatore e Contessa; a centrocampo ecco il trio formato da Gallo, Finardi e Haoudi; nel tridente invece potrebbero essere titolari Giannone, Santaniello e Leonetti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per la diretta Potenza Turris secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono lievemente favoriti e il segno 1 è quotato a 2,50 volte la posta in palio, mentre poi si sale a quota 3,10 in caso di pareggio (segno X) oppure a 2,70 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse la Turris.

