Diretta Potsdam Novara/ Streaming video tv: si può sperare! Champions League

Potsdam Novara, in diretta dalla MBS Arena naturalmente della città tedesca di Potsdam, si giocherà alle ore 19.30 di questa sera, martedì 31 gennaio 2023: siamo nella quinta giornata del girone C nella Champions League di volley femminile edizione 2022-2023, che si annuncia come uno dei gruppi più incerti e ancora aperti a varie possibilità. La Igor Gorgonzola Novara fino a questo momento vanta tre vittorie e una sconfitta, esattamente come il Vakifbank Istanbul, mentre le tedesche del SC Potsdam inseguono con due vittorie e altrettante sconfitte. Solo la Stella Rossa Belgrado è spacciata, avendo sempre perso finora.

La diretta di Potsdam Novara avrà dunque una enorme posta in palio per le piemontesi. Ricordiamo che cosa prevede in questa stagione il regolamento della Champions League di volley: si qualificheranno immediatamente per i quarti di finale solamente le prime dei cinque gironi, mentre le seconde (con la migliore terza) saranno costrette a passare tramite un turno aggiuntivo di playoff per stabilire le ultime tre squadre che entreranno fra le magnifiche otto. In caso di vittoria oggi, Novara potrebbe ancora credere al primo posto, ma attenzione perché con una sconfitta sarebbe in bilico anche il secondo posto: che cosa ci dirà la diretta di Potsdam Novara?

DIRETTA POTSDAM NOVARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Potsdam Novara il punto di riferimento saranno i canali di Eurosport, inoltre va naturalmente ricordato che tutti i match della Champions League di volley sono appannaggio della piattaforma Discovery Plus: il servizio dunque prevede una trasmissione di Potsdam Novara in diretta streaming video, naturalmente riservata a chi ha sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA POTSDAM NOVARA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Potsdam Novara, abbiamo già tratteggiato l’intrigante situazione del girone C di Champions League. Inizialmente tutto sembrava chiaro: vittoria 3-1 contro il Potsdam e 0-3 a Belgrado nelle prime due giornate, Novara era a punteggio pieno come il Vakifbank Istanbul, con tedesche e serbe invece ferme a zero punti. Alla terza giornata ecco il brutto scivolone casalingo per 0-3 contro le turche, per cui si pensava che il destino della Igor Gorgonzola Novara sarebbe stato un secondo posto praticamente già certo.

La quarta giornata tuttavia ha rimescolato le carte, non tanto per il prevedibile successo per 3-0 di Novara contro la Stella Rossa, quanto perché Potsdam ha fatto l’impresa andando a vincere per 2-3 a Istanbul. Di conseguenza adesso Novara ha tre vittorie e una sconfitta proprio come il Vakifbank e può di nuovo sperare nel primo posto, anche se oggi gioca in Germania e settimana prossima dovrà andare in Turchia. Il match di oggi è fondamentale, perché sono tornate in corsa anche le tedesche, che hanno due vittorie anche se entrambe al tie-break (in precedenza 2-3 a Belgrado) e se oggi vincessero contro le piemontesi stravolgerebbero del tutto un girone che pareva finito dopo il girone d’andata. Ecco perché sarà imperdibile la diretta di Potsdam Novara…

