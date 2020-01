Diretta presentazione Ducati 2020/ Streaming video tv: MotoGp, svelata la Desmosedici

La presentazione della Ducati 2020, pronta ad affrontare una nuova stagione di MotoGp, scatta giovedì 23 febbraio: naturalmente saremo a Borgo Panigale, alla presenza anche dei due piloti ufficiali Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci che, confermati, andranno a caccia del titolo mondiale sapendo di doverlo strappare dalle mani del cannibale Marc Marquez. Sfida lanciata, con tanta voglia di ripartire: non a caso la Ducati sarà la prima delle grandi case motociclistiche a togliere i veli al suo nuovo destriero. Nelle ultime stagioni la rossa è stata competitiva, ha dimostrato di poter lottare per la vittoria finale ma le è sempre mancato qualcosa; vedremo se quest’anno le cose andranno meglio, nel frattempo non possiamo fare altro che aspettare la diretta della presentazione della Ducati 2020 per scoprire quali novità gli ingegneri abbiano apportato alla moto per il salto di qualità.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PRESENTAZIONE

Non sarà possibile assistere alla diretta tv della presentazione della Ducati 2020, anche se certamente il canale satellitare Sky Sport MotoGp – numero 208 del decoder – farà qualche incursione all’interno dell’evento e così anche Sky Sport 24 (al numero 200); in alternativa però sarà garantita la diretta streaming video a tutti gli appassionati, che si potranno rivolgere ai canali ufficiali messi a disposizione dalla casa di Borgo Panigale e dunque non solo sul portale ma anche sugli account social come ad esempio Facebook e Twitter.

DIRETTA PRESENTAZIONE DUCATI 2020: IL CONTESTO

La presentazione della Ducati 2020 segna dunque un nuovo inizio per la casa di Borgo Panigale: l’anno scorso Andrea Dovizioso è stato il pilota che più ha lottato con Marc Marquez per il titolo mondiale, ma a conti fatti lo spagnolo ha dominato la stagione e la corsa al primo posto c’è stata solo virtualmente. Il forlivese sarà ancora una volta il pilota di punta della squadra, con un anno di esperienza in più: ormai il Dovi ha ampiamente dimostrato di essere a suo agio con questa moto che in passato ha dato parecchi problemi a chi l’ha guidata (uno su tutti, Valentino Rossi) e che non vince un Mondiale da 13 anni, ma che adesso sembra pronta a fare il salto di qualità. La seconda guida sarà nuovamente Danilo Petrucci: straordinario nella prima parte della stagione (con vittoria al Mugello), il ternano è vistosamente calato nella seconda metà del campionato MotoGp ma a tutti gli effetti ha fatto vedere di poter stare a grandi livelli. E’ quello che ci auguriamo anche per l’imminente 2020, ovvero trovare due piloti che portino costantemente la Ducati a lottare per la vittoria e per il podio. Intanto, cominciamo a togliere i veli alla Desmosedici 2020 per avvicinarci ancor più ad una stagione che si preannuncia entusiasmante.



