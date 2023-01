Diretta presentazione Ducati MotoGp 2023/ Streaming video tv: la Rossa di Bagnaia

DIRETTA PRESENTAZIONE DUCATI MOTOGP 2023: LA NUOVA MOTO!

Oggi lunedì 23 gennaio è il giorno della diretta della presentazione della Ducati MotoGp 2023, la nuova moto di Borgo Panigale che gareggerà nel Motomondiale con il campione del Mondo Francesco Bagnaia e con il suo nuovo compagno di squadra nel team interno, Enea Bastianini: la coppia tutta italiana è uno degli elementi più stuzzicanti del nuovo anno, perché Pecco difende il titolo iridato della MotoGp, mentre Bastianini vorrà fare ancora meglio rispetto alla già eccellente stagione 2022 vissuta nel team Pramac.

La Ducati vuole festeggiare un 2022 memorabile, con il titolo Mondiale di Francesco Bagnaia, quello dei Costruttori e quello dei Team, un tris meraviglioso e ancora più memorabile grazie al trionfo anche in Superbike con Alvaro Bautista, quindi ecco un evento “vero”, nel meraviglioso scenario di Madonna di Campiglio. Le Dolomiti sono una delle meraviglie naturali dell’Italia, la Ducati MotoGp invece è una meraviglia del genio e della tecnica, il connubio è perfetto e reso ancora più bello appunto dalla coppia di piloti, a sua volta tutta italiana. Inoltre c’è il fascino garantito sempre dalle presentazioni, con la curiosità di scoprire la nuova moto: andiamo allora a scoprire le informazioni utili per seguire la diretta della presentazione della Ducati di MotoGp 2023, fissata alle ore 10.30 di stamattina.

PRESENTAZIONE DUCATI MOTOGP 2023 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv della presentazione della Ducati MotoGp 2023 sarà offerta stamattina da Sky Sport, che da molti anni detiene i diritti della MotoGp, sul proprio canale dedicato Sky Sport MotoGp, il numero 208 della piattaforma satellitare. Ciò significa che gli abbonati potranno godere anche di una diretta streaming video della presentazione della Ducati MotoGp 2023 tramite il servizio Sky Go, che si aggiungerà a tutto ciò che verrà proposto sul sito web Ducati e sui canali social ufficiali della Casa di Borgo Panigale.

DIRETTA PRESENTAZIONE DUCATI MOTOGP 2023: IL CONTESTO

Verso la diretta della presentazione della Ducati MotoGp 2023, dobbiamo dire che le aspettative sono logicamente molto alte, perché la Ducati l’anno scorso ha vinto tutto, dimostrandosi senza ombra di dubbio la moto migliore del lotto nel Mondiale della MotoGp. Molto interessante è stata anche la crescita dei due piloti, con Francesco Bagnaia che ha fatto il salto di qualità necessario per passare da ottimo centauro a campione del Mondo, mentre Enea Bastianini si è messo in luce con un Mondiale fantastico nel team Pramac, meritandosi adesso di sfidare Pecco anche a parità di team, cercando a sua volta il salto di qualità definitivo già ottenuto da Bagnaia.

La Yamaha rilancerà la sfida con Fabio Quartararo, la Honda non può essere quella orribile del 2022 e un Marc Marquez in migliori condizioni lancerà il guanto di sfida, ma la Ducati in questo momento è davanti a tutti e vuole continuare ad esserlo, orgoglio dell’Italia nel mondo intero. Si dice che difendere un titolo sia più difficile che conquistarlo: di certo la Ducati ha tutte le capacità per farlo, Pecco Bagnaia punta a superare Casey Stoner che con la Rossa fu iridato “solo” una volta nel 2007. Il cammino comincia da Madonna di Campiglio con la diretta della presentazione della Ducati MotoGp 2023, la bellezza è garantita…











