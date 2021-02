Diretta Presentazione Ducati Pramac 2021 Motogp/ Streaming video tv: la moto di Zarco

Oggi, giovedi 25 febbraio 2021 è in programma a partire dalle ore 16.00 la diretta della presentazione della Ducati Pramac 2021: si accendono dunque i riflettori sulla prossima moto di Johann Zarco e Jorge Martin per la nuova stagione della Motogp e davvero non vediamo l’ora di scoprire tutti i segreti del nuovo gioiello della casa di Bologna. A poche settimane dalla presentazione della casa madre rossa, ecco che anche il team satellite alza i veli sul quella che si annuncia una gran protagonista nella prossima stagione del campionato del mondo della Motogp: soprattuto ci attendiamo grandi cose dal francese, ormai un pilota più che affermato nella classe regina, che pure nella scorsa stagione ci ha regalato grandi emozioni (e non pochi spaventi). Ricordiamo poi che oggi la cerimonia di presentazione della Ducati Pramac 2021 sarà solamente online: pure non mancheranno i due piloti, Zarco e Martin, che probabilmente rilasceranno alcune parole in vista del prossimo campionato di Motogp.

PRESENTAZIONE DUCATI PRAMAC MOTOGP 2021 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La presentazione della Ducati Pramac MotoGp 2021 sarà offerta oggi alle ore 16.00 tramite una diretta streaming video sui canali ufficiali della scuderia italiana che dunque garantirà a tifosi ed appassionati di poter seguire la cerimonia con Johann Zarco e Jorge Martin. Quanto a una diretta tv, non ne sarà prevista una vera e propria, ma sicuramente Sky Sport, che detiene i diritti della MotoGp, seguirà la presentazione Ducati Pramac 2021 con grande attenzione.

DIRETTA PRESENTAZIONE DUCATI PRAMAC 2021: ATTESA PER LA MOTO DI ZARCO E MARTIN

Siamo dunque impazienti di dare il via alla cerimonia di presentazione della Ducati Pramac 2021 e dunque di scoprire tutti i dettagli della moto di Zarco e Martin per la prossima stagione 2021 della Motogp, ma certo prima che si alzino i veli sarà il caso di fare una naturale premessa. Pur ricordando che i due piloti per il prossimo campionato del mondo riceveranno una moto aggiornata da parte della casa madre, pure non possiamo aspettarci oggi grandissime novità a livello tecnico. Sappiamo infatti ben che la Dorna, ormai diverso tempo fa, ha imposto un parziale congelamento dello sviluppo per il prossimo campionato del mondo, con lo scopo evidente di contenere i costi all’interno di tutte le scuderie, visto il periodo ben complicato, legato alla pandemia da coronavrius ancora in corso. Di conseguenza anche in casa Pramac saranno parecchi gli elementi della scorsa stagione che verranno riproposti anche quest’anno. Considerato però che pure nel campionato 2020 della Motogp la moto della scuderia bolognese era mezzo più che valido (quinto posto nella classifica dei costruttori e 5 podi conquistati con la coppia Bagnaia-Miller), la cosa non va troppo a discapito di Zarco e Martin, Va poi detto che chiaramente scopriremo solo in pista limiti e reali ambizioni della Ducati Pramac 2021: dovremo comunque attendere marzo e i primi test ufficiali della Motogp per scoprire al meglio il nuovo gioiello della scuderia italiana.



