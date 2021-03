Diretta presentazione Ferrari 2021/ Formula 1 streaming video tv: si svela la SF21

DIRETTA PRESENTAZIONE FERRARI 2021: LA SF21 PER DIMENTICARE IL 2020!

Anche in tempi di pandemia di Coronavirus, la diretta della presentazione Ferrari 2021 resta un appuntamento irrinunciabile per tutti i tifosi del Cavallino Rampante e più in generale per gli appassionati di Formula 1 in Italia e nel mondo. Il Covid ha portato novità forzate anche in tema di presentazioni delle monoposto di Formula 1 e la Ferrari ha addirittura sdoppiato l’evento: abbiamo già avuto un momento di presentazione dei piloti Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz, oggi invece sarà la volta di togliere i veli dalla SF21 e ammirare dunque come sarà la macchina della Ferrari nell’ormai imminente Mondiale 2021 di Formula 1, che comincerà domenica 28 marzo con il Gran Premio del Bahrain. La SF21 sarà dunque, ancora più del solito, al centro dell’attenzione: i piloti con il team principal Mattia Binotto hanno già parlato, oggi gli occhi di tutti saranno sull’ultima nata fra le Ferrari di Formula 1, che avrà logicamente l’obiettivo di migliorare quanto fatto da Maranello nel deludente 2020, anche se sarà difficile aspettarsi molto di più, dal momento che le monoposto 2021 dovranno essere un’evoluzione di quelle del 2020, in base alle decisioni prese per contenere i costi in tempo di pandemia.

DIRETTA PRESENTAZIONE FERRARI 2021 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta streaming video della presentazione Ferrari 2021 sarà naturalmente garantita dalla scuderia di Maranello tramite i suoi canali ufficiali alle ore 14.00 italiane dal Bahrain, dove il mondo della Formula 1 si trova per i test pre-stagionali che precedono il Gran Premio di fine mese. Attenzione naturalmente anche alla copertura in diretta tv che sarà garantita da Sky Sport, ormai da molti anni casa della Formula 1, che non può di certo lasciarsi sfuggire la presentazione della nuova Ferrari 2021.

DIRETTA PRESENTAZIONE FERRARI 2021: IL CONTESTO

Come abbiamo detto, si arriva alla diretta della presentazione Ferrari 2021 con la consapevolezza che quest’anno non potrà essere una rivoluzione per la Formula 1, dunque l’obiettivo di Maranello sarà quello di migliorare (anche in modo netto) il pessimo sesto posto nella classifica Costruttori del 2020, ma di certo Mercedes e verosimilmente anche Red Bull dovrebbero rimanere fuori portata, con il terzo posto che potrebbe essere l’obiettivo della Ferrari dei due Carlo, Charles Leclerc e il nuovo arrivato Carlos Sainz. Un anno fa la presentazione della Ferrari era avvenuta a febbraio e ancora il Covid non era esploso in Italia e in generale fuori dalla Cina in tutta la sua gravità, per cui teneva banco il tema della convivenza fra Leclerc e Sebastian Vettel, all’ultimo anno in Ferrari. La pandemia ha stravolto tutto e, in ottica Ferrari, il 2020 è stato un disastro anche dal punto di vista agonistico, dunque adesso si parte forse un po’ in tono minore, ma con tanto desiderio di riscatto e l’auspicio che la SF21 sia molto più competitiva. Oggi scopriremo intanto se sarà bella, poi il cronometro dirà la verità in pista…



