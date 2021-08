Diretta presentazione Messi al Psg/ Streaming video tv: oggi la conferenza stampa

DIRETTA PRESENTAZIONE MESSI AL PSG: QUESTA MATTINA LA CONFERENZA STAMPA UFFICIALE

Si accenderà oggi, mercoledi 11 agosto 2021 alle ore 11.00 presso l’auditorium dello Stadio del Parco di Principi di Parigi la diretta della conferenza stampa di presentazione di Leo Messi come nuovo giocatore del Psg. Dopo lo straziante addio al Barcellona annunciato alla stampa solo domenica scorsa, la Pulce verrà presentato oggi come nuovo giocatore del Paris Saint Germain con tutti i crismi e davvero i tifosi come pure la stampa nazionale non vedono l’ora di accogliere il campionissimo argentino, che pure si è detto pronto a raggiungere altissimi traguardi con il club francese. Va pure detto che Messi è solo l’ennesimo degli acquisti stellari della società di Nasser Al Khelafi: la squadra francese, con l’argentino, ma pure Donnarumma, Ramos, Verratti, Di Maria, Neymar e Mbappè è ormai davvero il “Dream team” del calcio europeo e non vediamo l’ora di ammirare questa formazione in campo.

Calciomercato Lazio/ Conteso al Milan, Ilicic resterà all'Atalanta

DIRETTA CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE MESSI IN TV E STREAMING VIDEO

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la conferenza stampa di presentazione di Messi al Psg sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 24, che certo aprire una finestra sull’evento francese: tale spazio sarà visibile in diretta streaming video per tutti gli abbonati tramite il servizio Sky Go. Da aggiungere che certamente il club francese mostrerà l’evento in streaming video anche su i suoi canali social, come Facebook, Youtube e Twitter.

Nainggolan ha rescisso con l'Inter/ Calciomercato, se c'è l'accordo torna a Cagliari

CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE MESSI AL PSG: IL CONTESTO

Impazienti di dare il via alla diretta della conferenza stampa di presentazione di Messi al Psg, ci pare doveroso ricordare che cosa è successo nei giorni che hanno anticipato tale clamoroso approdo dell’argentino a Parigi. Facciamo dunque un passo indietro, quando fin da prima che si aprisse la finestra di contrattazione estiva, si parlava moltissimo dell’atteso rinnovo tra Barcellona e il giocatore. Secondo le voci ufficiali l’accordo era pronto, ma alcune difficoltà burocratiche rallentavano la firma: poi arrivati ai primi di agosto, ecco che l’argentino si fa attendere in Spagna, e dal ritardo cominciano le prime voci di un’imminente separazione tra le parti. I primi club, compreso il Psg si fanno avanti, ma la Pulce pare convintissima di riuscire a firmare il contratto con il Barcellona: la volontà tra le parti di continuare assieme è chiarissima. Poi domenica scorsa la conferenza stampa a sorpresa, dove Messi rivela che per problemi legati al monte ingaggi imposto dalla Liga, non si è riuscito a trovare un accordo con il Barcellona e che dunque dovrà lasciare la maglia blaugrana. L0annuncio è dei più toccanti e le lacrime sono copiose da parte dei fan come della dirigenza e dei giocatori del club spagnolo come ovviamente anche della Pulce. Dopo 21 anni di grande amore e grandi trionfi, Leo Messi e il Barcellona si separano: nell’immediato l’argentino non comunica la sua prossima destinazione, ma da tempo è chiaro che sarà il Psg ad accaparrarsi il cartellino del bomber. L’annuncio ufficiale comunque arriva presto: già lunedi dai canali social del Psg apprendiamo che Messi è nella capitale francese per fare le visite mediche e porre la sua firma del contratto da 35 milioni di euro a stagione ed è già bagno di folla per l’albiceleste. E ora i fan attendono solo la presentazione ufficiale, prevista solo tra pochissime ore!

Aebischer al Napoli?/ Calciomercato news, ecco un nuovo nome per la mediana azzurra

VIDEO STREAMING PRESENTAZIONE MESSI AL PSG





© RIPRODUZIONE RISERVATA