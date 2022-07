Diretta presentazione Pogba Juventus/ Streaming video tv, la conferenza stampa live

DIRETTA PRESENTAZIONE POGBA JUVENTUS: IL RITORNO DEL POLPO

La diretta della presentazione di Paul Pogba alla Juventus si terrà martedì 12 luglio, alle ore 15:00. Stessa ora rispetto a ieri, quando la società bianconera ha organizzato la conferenza stampa di Angel Di Maria: a 24 ore di distanza il secondo grande acquisto nell’estate della Juventus si svela alla stampa, ma per Pogba si tratta di un ritorno perché sappiamo bene che il centrocampista francese ha vestito la maglia della Vecchia Signora per quattro stagioni, tra il 2012 e il 2016, e dopo vari ammiccamenti negli ultimi 6 anni è finalmente arrivato il momento del Pogba-bis.

Calciomercato Juventus News/ Due sacrifici per avere Zaniolo, inserimento per Bremer

Certo, le minestre riscaldate vanno sempre prese con le pinze e il ritorno di Massimiliano Allegri ne è un esempio molto concreto (per il momento); tuttavia, è inevitabile che intorno alla diretta della presentazione di Pogba alla Juventus ci sia grande hype, perché stiamo comunque parlando di un calciatore le cui potenzialità sono ampie, come aveva fatto vedere nel quadriennio precedente, e che adesso è pronto a fare la differenza in una squadra molto cambiata rispetto alla prima esperienza. Intanto, siamo davvero curiosi di ascoltare le sue parole come calciatore – nuovamente – della Juventus…

DIRETTA/ Presentazione Di Maria Juventus: "Il Mondiale? Ora penso solo ai bianconeri"

DIRETTA PRESENTAZIONE POGBA JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv della presentazione di Paul Pogba alla Juventus non dovrebbe essere garantita: non ci sarà infatti un canale che seguirà integralmente la conferenza stampa del calciatore francese, anche se possiamo segnalare che su Sky Sport 24, canale riservato agli abbonati (numero 200 del decoder satellitare) potrebbero essere proposti alcuni stralci in tempo reale. Per quanto riguarda la diretta streaming video, la presentazione di Pogba sarà fornita da Juventus Tv: da qualche tempo il canale interamente dedicato alla squadra bianconera è disponibile soltanto accedendo al sito ufficiale del club.

De Ligt al Bayern Monaco?/ Calciomercato: Salihamidzic è a Torino, Chelsea defilato

DIRETTA PRESENTAZIONE POGBA JUVENTUS: LA PRIMA VOLTA

La diretta della presentazione di Pogba alla Juventus sta dunque per tenerci compagnia. Il calciatore francese torna in bianconero con le stesse modalità della prima volta: a parametro zero, avendo esaurito il contratto che lo legava al Manchester United. Allora aveva 19 anni e 7 partite da professionista; oggi ne ha 29 e ha già vinto quasi tutto, compreso un Mondiale da protagonista, ma ha bisogno di riscattarsi (come poi vedremo, ma come del resto è noto). La sua prima esperienza alla Juventus è durata dal 2012 al 2016.

In questo lasso di tempo Pogba ha vinto quattro scudetti, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane e ha giocato una finale di Champions League, ha segnato 34 gol in 178 partite ed è diventato un punto di riferimento già con Antonio Conte allenatore. Nel 2015, con l’addio di Carlos Tévez, ha ereditato la maglia numero 10 da Paulo Dybala; curiosamente succede lo stesso oggi, la Joya dopo 7 anni ha salutato la Juventus e così Pogba può riprendere quel numero che aveva dovuto lasciare nel Manchester United. Ora però è tempo di ascoltare le sue impressioni nella presentazione come nuovo calciatore della Juventus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA