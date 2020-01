DIRETTA PRO PATRIA ALBINOLEFFE (RISULTATO FINALE 2-3): DECISIVO IL GOL DI GIORGIONE!

Vittoria esterna dell’Albinoleffe che sbanca lo Speroni di Busto Arsizio battendo la Pro Patria per 3 a 2. Negli ultimi minuti del match il punteggio potrebbe cambiare ancora, al 70′ Masetti calcia dalla distanza portando a casa un calcio d’angolo, nove minuti più tardi i seriani per poco non la chiudono in contropiede, provvidenziale Mangano che si fa perdonare per l’errore precedente e tiene ancora in vita i suoi. Nel recupero, a tempo quasi scaduto, Masetti sciupa la palla del tre pari graziando gli ospiti che al triplice fischio di Arace possono tirare un grosso sospiro di sollievo e festeggiare per i tre punti appena maturati. {agg. di Stefano Belli}

CHE GARA ALLO SPERONI!

Ci stiamo avviando alle fasi conclusive di Pro Patria Albinoleffe, il punteggio al momento è di 2-3. Al 54′ Cori va a segno per la seconda volta in questo pomeriggio, doppietta per il numero 9 di Zaffaroni che riporta in vantaggio i seriani, nuova rincorsa per i tigrotti che vogliono evitare a tutti i costi il KO tra le mura amiche dello Speroni di Busto Arsizio. Proprio come nella prima frazione di gioco ci pensa Colombo a rimettere in carreggiata gli uomini di Javorcic ma stavolta gli ospiti ritrovano subito la via del gol con Giorgione che dalla distanza trafigge Mangano (non impeccabile nella circostanza). Gara dalle mille emozioni e potrebbe non essere finita qui! {agg. di Stefano Belli}

COLOMBO PAREGGIA I CONTI

Pro Patria e Albinoleffe rientrano negli spogliatoi per l’intervallo sul risultato live di 1-1. Al 29′ il punteggio torna in parità quando Abagnale non trattiene sulla conclusione di Mastroianni, un invito a nozze per Colombo che in acrobazia gonfia la rete e riacciuffa i seriani. Prima della pausa i tigrotti provano a completare la rimonta sempre con il numero 9 di Javorcic, tra i più pericolosi nei pressi dell’area di rigore ospite, almeno un paio di occasioni interessanti per il centravanti che non riesce ad aggiustare la mira. L’arbitro Arace sospende le ostilità senza dare recupero, tra un quarto d’ora circa dovrebbe cominciare la seconda frazione di gioco. {agg. di Stefano Belli}

CORI GRAFFIA I TIGROTTI

Allo Speroni di Busto Arsizio è in corso il match valevole per la 20^ giornata di Serie C girone A tra Pro Patria e Albinoleffe, a metà del primo tempo la situazione vede i tigrotti in svantaggio per 0-1. Inizio da dimenticare per i padroni di casa che già al 4′ vengono trafitti dai seriani: punizione di Giorgione, deviazione decisiva di Cori che batte Mangano e porta in vantaggio i suoi. Gli ospiti provano a sfruttare il momento e restano in zona d’attacco con Gavazzi che all’11’ manca il bersaglio per il raddoppio. Nei minuti successivi gli uomini di Javorcic provano ad alzare il baricentro nel tentativo di pareggiare i conti ma i troppi errori commessi in fase di possesso gli impediscono di creare vere e proprie palle gol dalle parti di Abagnale. {agg. di Stefano Belli}

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

SI GIOCA

Pro Patria AlbinoLeffe, si comincia: ma con quali numeri statistici si presentano in campo queste due squadre lombarde di Serie C nella odierna ventunesima giornata del girone A 2019-2020? I numeri dei padroni di casa bustocchi ci parlano di 24 punti in classifica con cinque vittorie, nove pareggi e cinque sconfitte nel girone d’andata; la differenza reti è pari a +2 per la Pro Patria, che ha infatti segnato 23 gol finora mentre ne ha subiti 21. Non ci sono grandi differenze con l’AlbinoLeffe, che in classifica è due lunghezze sopra, a quota 26 punti grazie a sette vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte; anche per i bergamaschi la differenza reti è pari a +2, in virtù tuttavia di 18 gol segnati e 16 invece al passivo. Adesso però basta numeri e parole: a parlare sarà solamente il campo, Pro Patria AlbinoLeffe comincia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I BOMBER

Siamo in attesa di dare la parola al campo per la diretta di Pro Patria Albinoleffe, derby lombardo di Serie C, ma certo non possiamo ora non dare un occhio anche ai bomber che potrebbero decidere del big match del girone A. Ecco dunque che per la formazione bustocca non possiamo non mettere in evidenza il nome di Ferdinando Mastroianni, che per la Pro patria ha segnato finora cinque gol: l’ultimo poi risale alla sfida contro la Pistoiese di fine novembre, Occhio anche a Le Noci che gli contende il titolo di capocannoniere con quattro gol. In casa dell’Albinoleffe i riflettori sono invece puntati su Carmine Giorgione, primo bomber del club con ben cinque gol all’attivo, e oggi particolarmente affamato di gol dal momento che aveva perso l’ultimo turno per squalifica. (agg Michela Colombo)

TESTA A TESTA

Per la diretta di Pro Patria Albinoleffe è certo arrivato il momento di prendere in esame anche lo storico che interessa i due club, oggi in campo per la 21^ giornata di Serie C. Dati alla mano possiamo infatti contare di ben 11 precedenti, questi segnati in contesti ufficiali dal 2002 a oggi e per terzo campionato italiano e Coppa Italia. Nel complesso possiamo contare di 7 successi dei seriani nello scontro diretto e 2 affermazioni dei tigrotti, con anche due pareggi. Va poi aggiunto che naturalmente l’ultimo testa a testa tra Pro patria e Albinoleffe risale al turno di andata del Campionato di Serie C ancora in corso. Allora nella seconda giornata di andata assistemmo al pareggio per 1-1, firmato da Bertoni per i bustocchi e Giorgione per i seriani. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Pro Patria Albinoleffe sarà diretta dal signor Mario Davide Arace, ed è in programma alle ore 15:00 di sabato 11 gennaio: allo Speroni si gioca per la 21^ giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone A. Decimi i bustocchi e ottavi i seriani, le due squadre sono divise da 2 sole lunghezze di distanza e galleggiano al confine della zona play off del girone. Prima della sosta, anticipata dallo sciopero del 21 e 22 dicembre, la Pro Patria ha salutato il 2019 con un rotondo 0-3 in casa della Giana Erminio che ha regalato ossigeno prezioso alla classifica, permettendo anche alla squadra di Javorcic di allontanare di 5 punti la zona play out. L’Albinoleffe invece ha pareggiato senza reti in casa del Como: nel match d’andata le due squadre hanno chiuso sull’1-1 il loro confronto, la vincitrice di questo match potrebbe candidarsi sicuramente con maggiore convinzione per un posto nella post season, anche se innanzitutto per entrambe le squadre l’obiettivo primario e blindare la salvezza il più presto possibile.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA ALBINOLEFFE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Pro Patria Albinoleffe, match previsto sabato 11 gennaio 2020 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Speroni di Busto Arsizio, sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. La Pro Patria allenata da Ivan Javorcic sarà schierata con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto:Mangano; Battistini, Lombardoni, Boffelli; Masetti, Colombo, Bertoni, Fietta, Galli; Le Noci, Mastroianni. Risponderà l’Albinoleffe allenato da Marco Zaffaroni con un 4-3-3 scelto come modulo di partenza e questo schieramento: Abagnale; Mondonico, Gavazzi, Canestrelli; Gusu, Quaini, Genevier, Gonzi, Gelli; Cori, Galeandro.

