Diretta/ Pro Patria Alessandria streaming video tv: Grigi in caduta libera (Serie C, 8 dicembre 2023)

Pro Patria Alessandria, in diretta venerdì 8 dicembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio sarà una sfida valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C. Grigi in caduta libera dopo il ko subito in casa contro il Fiorenzuola che ha rappresentato la terza sconfitta consecutiva per la formazione piemontese. Prima parte di campionato piena di difficoltà per l’Alessandria che ora cerca una scossa per non rischiare di ritrovarsi a fondo classifica, con un solo punto di vantaggio al momento sul penultimo posto.

La Pro Patria è reduce da una importante vittoria interna contro l’Atalanta U23, successo che ha interrotto un digiuno che durava da 6 partite in campionato con i bustocchi che dovranno ora dare continuità e soprattutto cercare un risultato positivo anche in trasferta. Pro Patria al momento al confine della zona play out nel girone A, sarà fondamentale rivitalizzare un attacco che al momento è il quarto peggiore del raggruppamento (il peggiore è proprio quello dell’Alessandria, 11 gol rispetto ai 14 della Pro).

PRO PATRIA ALESSANDRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pro Patria Alessandria sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pro Patria Alessandria in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA ALESSANDRIA

Le probabili formazioni della diretta Pro Patria Alessandria, match che andrà in scena allo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio. Per la Pro Patria, Riccardo Colombo schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rovida, Vaghi, Lombardoni, Moretti, Renault, Citterio, Fietta, Marano, Ndrecka, Stanzani, Pitou. Risponderà l’Alessandria allenata da Marco Banchini con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Liverani, Ciancio, Rota, Gega, Pellegrini, Sepe, Foresta, Mastalli, Nunzella, Siafa, Gazoul.

PRO PATRIA ALESSANDRIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pro Patria Alessandria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Pro Patria con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo dell’Alessandria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.90.











