Diretta Pro Patria Carrarese/ Streaming video tv: in zona playoff (Serie C)

Pro Patria Carrarese, diretta dall’arbitro Francesco Carrione della sezione Aia di Castellammare di Stabia, è in programma allo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio oggi pomeriggio, domenica 27 ottobre, con calcio d’inizio alle ore 15.00 per la dodicesima giornata del girone A della serie C. Le due formazioni arrivano a questo scontro con la Carrarese al sesto posto in classifica con 19 punti all’attivo e la Pro Patria con l’ottavo posto a quota 16 punti. Nell’ultimo turno disputato, mercoledì scorso, per i lombardi è arrivata una sconfitta in terra toscana, in casa del Pontedera, mentre la Carrarese, impegnata sul terreno amico, ha battuto il Como con il risultato di 2-0. Un incontro dunque, quello dello stadio Speroni, nel quale i lombardi cercheranno il successo per raggiungere in classifica i rivali di giornata, magari già in ottica playoff.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Patria Carrarese non è disponibile, ma per tutti gli appassionati possiamo ricordare che pure in questa stagione il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite non solo del campionato ma anche della Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA CARRARESE

Nella gara del Carlo Speroni, quali potrebbero essere le probabili formazioni di Pro Patria Carrarese? I padroni di casa dovrebbero entrare in campo con il 3-5-2 tipico delle formazioni di mister Ivan Javorcic che vede tra i pali Mazzini, come difensori Cicagna, Ropolo e Risaliti, linea di centrocampo con gli esterni Pavan e Mannini e con i centrali Caponi, Calcagni e Barba, autore della rete nella partita di Pontedera, ed in attacco il duo formato da Semprini e Bruzzo. La risposta di Baldini, tecnico della formazione toscana, è uno schieramento con il 4-2-3-1. In porta conferma per Forte, linea difensiva con i laterali Ciancio a destra e Mignanelli a sinistra e con i difensori centrali Conson e Murolo. La coppia di centrocampo della formazione di casa sarà formata da Foresta e Damiani, mentre il tridente avanzato vede impiegati gli esterni Valente e Cardoselli e il centrale Calderini, dietro all’esperto Maccarone nel ruolo di punta avanzata.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine proviamo ad analizzare il pronostico di Pro Patria Carrarese in base alle quote offerte dall’agenzia Snai sul risultato di questa partita: segno 1 quotato a 2,40, il segno X vale 3,05 e il segno 2 ripagherebbe gli scommettitori 2,90 volte la posta in palio.



