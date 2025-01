DIRETTA PRO PATRIA GIANA ERMINIO: UN INTRIGANTE DERBY LOMBARDO

I derby lombardi sono tanti nel girone A della Serie C 2024-2025, ma oggi pomeriggio alle ore 15.00 la diretta Pro Patria Giana Erminio ci promette emozioni forti dallo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, perché lunedì 6 gennaio 2025 c’è il rischio che l’Epifania porti carbone a qualcuno. Fuori dall’immagine festiva, la diretta Pro Patria Giana Erminio si annuncia molto delicata, perché i padroni di casa hanno solamente 18 punti e sono in piena zona playout, ma di certo non se la passano molto meglio nemmeno gli ospiti, dal momento che la Giana Erminio ha 21 punti in classifica.

Prima della sosta natalizia, la Pro Patria aveva perso contro il Renate ponendo fine a una striscia di tre pareggi consecutivi, non esaltanti ma che almeno avevano portato un po’ di ossigeno alla formazione bustocca. Per la Giana Erminio invece c’era stato un buon pareggio per 0-0 contro il Vicenza, una delle big del girone, però pure la squadra di Gorgonzola non ha mai vinto nelle ultime cinque giornate. Insomma, potrebbe essere un derby per cuori forti quello che ci attenderà nella diretta Pro Patria Giana Erminio…

PRO PATRIA GIANA ERMINIO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Un bel derby in un pomeriggio festivo potrebbe essere un esplicito invito a recarsi allo stadio, in alternativa la diretta Pro Patria Giana Erminio in tv sarà, come sempre nella Serie C 2024-2025, un’esclusiva per gli abbonati a Sky Sport. Di conseguenza, saranno i servizi offerti da Sky Go e anche Now Tv ad offrire in aggiunta la diretta Pro Patria Giana Erminio in streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA GIANA ERMINIO

Eccoci adesso ad alcuni accenni sulle probabili formazioni per la diretta Pro Patria Giana Erminio. Riccardo Colombo potrebbe schierare i padroni di casa con un modulo 3-4-3 nel quale Bashi, Cavalli e Alcibiade potrebbero formare la difesa a tre davanti al portiere Rovida; ecco poi a centrocampo gli esterni Nicco e Piran e i due mediani Ferri e Mallamo; infine, i due esterni offensivi Somma e Terrani dovrebbero affiancare il centravanti Beretta.

Potrebbe esserci invece un modulo 4-2-3-1 per la replica della Giana Erminio di mister Andrea Chiappella: il portiere Mangiapoco protetto dalla difesa a quattro con Alborghetti, Scaringi, Colombara e Caferri da destra a sinistra; in mediana diamo spazio alla coppia formata da capitan Marotta e Nichetti; infine nel reparto offensivo degli ospiti potremmo citare Previtali, Montipò e Lamesta sulla linea della trequarti, alle spalle del centravanti che potrebbe essere Stuckler.

SCOPRIAMO ANCHE PRONOSTICO E QUOTE

Infine è doveroso anche il consueto sguardo alle quote Snai per il pronostico sulla diretta Pro Patria Giana Erminio. Il fattore campo potrebbe concedere un leggero vantaggio ai padroni di casa: il segno 1 è infatti quotato a 2,35, mentre poi si sale a quota 2,85 per il segno X e quindi il pareggio, infine un successo esterno della Giana Erminio a Busto Arsizio varrebbe 3,05 volta la posta che avrete giocato sul segno 2.