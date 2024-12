DIRETTA RENATE PRO PATRIA, TESTA A TESTA

Questo derby è una sorta di classica ormai nel girone A di Serie C, infatti per la diretta Renate Pro Patria gli ultimi dieci precedenti ufficiali sono stati disputati tutti dal dicembre 2019 in poi, quindi nell’arco degli ultimi cinque anni. Il contesto è sempre il campionato di Serie C e i numeri ci parlano di una leggera superiorità da parte del Renate, che infatti ha colto quattro vittorie a fronte di tre pareggi e altrettanti successi per la Pro Patria.

Il fattore campo non è così importante: il Renate ha ottenuto due vittorie in casa e altrettante in trasferta, mentre la Pro Patria addirittura un solo successo casalingo a fronte di due esterni. Una conferma di tutto ciò si è avuto anche domenica 25 agosto scorso, alla prima giornata di questo campionato, quando il Renate espugnò per 0-1 lo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio con il gol di Destiny Egharevba al 74’ minuto di gioco. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA RENATE PRO PATRIA, STREAMING VIDEO

Volete assistere all’evento e dunque vedere la diretta Renate Pro Patria? Allora la soluzione è abbonarvi al pacchetto Calcio di Sky Sport. La diretta streaming invece è trasmessa sull’applicazione Sky Go dove però serve sempre l’abbonamento.

SQUADRE OPPOSTE

Siamo arrivati alla ventesima giornata del campionato di Serie C Girone A e la diretta Renate Pro Patria si prepara a raccogliere le attenzioni dei presenti. Il match si giocherà sabato 21 dicembre 2024 alle ore 15:00 al Mino Favini. Il Renate si può considerare una delle squadre più convincenti di tutte con tre pareggi contro Union Clodiense, Arzignano e Trento mentre i successi sono arrivati in casa della Triestina e Pergolettese più il successo interno con la Pro Vercelli.

La Pro Patria invece non vince addirittura dal 12 ottobre, nella sfida contro il Lecco in casa. Successivamente c’è tanta confusione con sette pareggi e tre sconfitte arrivate contro Arzignano, Atalanta U23 e Alcione, tutte in trasferta.

LE PROBABILI FORMAZIONI RENATE PRO PATRIA

Eccoci ora al paragrafo legato alle probabili formazioni Renate Pro Pro Patria. I padroni di casa si disporranno con il modulo 4-2-3-1 con Nobile in porta, protetto da Eleuteri, Spedalieri, Pellizzari e Riviera. In mediana Bonetti e Siega con Ghezzi, Di Nolfo e Vassallo dietro a Plescia.

La Pro Patria invece risponde con un assetto tattico molto diverso ovvero il 3-5-2 con Rovida tra i pali, difesa a tre con Alcibiade, Cavalli e Bashi. Agiranno da esterni Piran e Somma con Nicco-Ferri-Mallamo a centrocampo. Davanti Toci e Terrani.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE RENATE PRO PATRIA

Adesso concludiamo la nostra analisi su questo match con le quote per le scommesse Renate Pro Patria. Cominciamo col dire che sono molto equilibrate con l’1 a 2.45 e il 2 a 2.95 mentre il pari è offerto a 2.85.

L’Over 2.5 è dato a 2.65 con l’Under a 1.40. Gol a 2.15, No Gol a 1.55.