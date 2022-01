DIETTA PRO PATRIA PIACENZA/ Video streaming tv: i precedenti sono in equilibrio

DIRETTA PRO PATRIA PIACENZA: I TESTA A TESTA

Soffermiamoci sui precedenti della diretta di Pro Patria Piacenza considerando però anche i precedenti disputati allo Stadio Garilli. Il bilancio è in netto equilibrio con 2 vittorie a testa e 1 pareggio. Le due squadre hanno vinto tutte e due una volta tra le mura amiche e una volta in trasferta. L’ultimo precedente risale al match d’andata e corrisponde all’unico pareggio, una gara terminata in Emilia col risultato di 1-1. Per la prima volta le due squadre si affrontarono nella stagione 2018/19 con in entrambe le circostanze vittorie dei lupi biancorossi. All’andata in casa della Pro Patria il Piacenza si impose col risultato di 1-4.

Diretta/ Trento Piacenza (risultato 1-0) streaming video tv: è finita! Vince Trento

La gara fu sbloccata al minuto 32 da Della Latta con una doppietta di Pesenti nella ripresa che chiudeva il match, servivano solo per le statistiche i gol di Disabato e Fedato. Al ritorno i biancorossi si imposero 1-0 grazie a un gol sempre di Della Latta. Nella scorsa stagione la Pro Patria ha vinto in entrambe le occasioni per 3-0. All’andata la Pro Patria superava gli avversari grazie ai gol nella ripresa di Latte Lath, Bertoni e Ferri. Al ritorno invece Latte Lath segnava due gol ma la gara era stata aperta al minuto 24 da Kolaj.

Diretta/ Albinoleffe Pro Patria (risultato finale 1-1): Pierozzi risponde a Manconi!

DIRETTA PRO PATRIA PIACENZA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Pro Patria Piacenza di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Per poter vedere la partita, come di consueto bisognerà affidarsi ad Eleven Sport. La piattaforma digitale, ormai da anni, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite della terza serie italiana. Il portale garantisce la diretta streaming video per gli abbonati al servizio. Bisogna disporre di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC, oppure di una Smart Tv abilitata.

Diretta/ Piacenza Seregno (risultato finale 1-1): Cocco pareggia nel recupero!

PRO PATRIA PIACENZA: GARA DAL RISULTATO INCERTO

Pro Patria Piacenza, in diretta domenica 23 gennaio alle ore 14:30, dallo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, è valida per la ventitreesima giornata del Girone A di Serie C 2021-2022. Dopo il lungo stop causato dalle diverse positività al Covid, la terza serie italiana torna in campo. Nell’ultima partita disputata, la Pro Patria ha pareggiato in casa dell’Albinoleffe con il punteggio di 1-1. La squadra di Michele Marcolini è in sedicesima posizione con 15 punti, in zona playout, ma nelle ultime cinque gare disputate ha perso solamente una volta.

Il Piacenza, nell’ultima partita giocata lo scorso dicembre, ha perso di misura in casa del Trento, gara terminata con il punteggio di 1-0. La squadra di Cristiano Scazzola occupa attualmente la tredicesima posizione in classifica con 22 punti, equidistante dalla zona playoff e da quella playout. La gara di andata disputate tra le due squadre in questione è terminata in parità, con il risultato finale di 1-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PRO PATRIA PIACENZA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Pro Patria Piacenza, le quali si affronteranno nella gara valevole per la ventritreesima giornata del Girone A di Serie C. L’allenatore di casa, Michele Marcolini, dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 3-4-3. Questa la probabile formazione titolare: Saltarelli, Marchetti, Ntube, Gusu, Doumbia, Poletti, Michelotti, Petrungaro, Ravasio, Martignago.

Il tecnico del Piacenza, Cristiano Scazzola dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-3. Ecco la probabile formazione titolare del Piacenza, in vista della trasferta di Busto Arsizio: Libertazzi; Angileri, Codromaz, Armini; Burgio, Bobb, De Grazia, Giordano, Simonetti; Lamesta, Dubickas.



© RIPRODUZIONE RISERVATA