DIRETTA PRO PATRIA PRO VERCELLI/ Streaming video tv: la ricca tradizione della sfida

DIRETTA PRO PATRIA PRO VERCELLI: LO STORICO

Con la diretta di Pro Patria Pro Vercelli vivremo oggi una partita tra due formazioni di lunghissima storia, anche gloriosa in decenni ormai però molto lontani. Per non divagare troppo, prendiamo in considerazione solo i dieci precedenti ufficiali più recenti, che sono stati disputati tutti dal 2011 in poi. Il bilancio di questi dieci incontri ci parla di ben cinque pareggi, dei quali gli ultimi quattro consecutivi, mentre la Pro Vercelli è in leggero vantaggio grazie a tre vittorie a fronte dei due successi della Pro Patria.

Come già accennato, tuttavia, negli ultimissimi anni sono stati i pareggi a prendere il sopravvento: è stato così anche nello scorso campionato di Serie C 2020-2021, quando la partita d’andata in casa della Pro Patria finì 1-1 domenica 4 ottobre 2020 mentre al ritorno, giocato sabato 30 gennaio 2021 naturalmente a Vercelli, ci fu un altro pareggio, questa volta per 0-0. Oggi si spezzerà questa serie di pareggi? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PRO PATRIA PRO VERCELLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Patria Pro Vercelli sarà visibile sul canale Sky Sport 254 – in pay per view o per gli abbonati al pacchetto Calcio – oppure al numero 485 del digitale terrestre, ma come sempre esiste un’alternativa. La Serie C infatti è integralmente su Eleven Sports, il portale che ormai da anni si occupa della terza divisione: la visione del match sarà in diretta streaming video, potrete scegliere se abbonarvi al servizio per l’intera stagione oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, altra opzione possibile.

PARTITA INCERTA!

Pro Patria Pro Vercelli, in diretta dallo stadio Speroni alle ore 17:30 di domenica 24 ottobre, si gioca per la 11^ giornata nel girone A di Serie C 2021-2022: una partita interessante che arriva dopo un turno infrasettimanale che potrebbe favorire i tigrotti, se non altro perchè hanno giocato 24 ore prima dei piemontesi. La Pro Patria poi è in serie positiva: non perde da 4 giornate e ha timbrato una vittoria a Legnago nell’ultima giornata, dunque arriva a questo appuntamento con il vento in poppa e la speranza di migliorare ulteriormente la propria classifica.

La Pro Vercelli era partita bene, poi si è improvvisamente fermata: l’obiettivo dei bianchi naturalmente resta quello della promozione (magari passando anche attraverso i playoff, timbrati già lo scorso anno) ma chiaramente bisognerà fare qualcosa in più perchè in questo momento la concorrenza è superiore. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Pro Patria Pro Vercelli; aspettando che la partita si giochi, proviamo a valutare rapidamente alcune delle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA PRO VERCELLI

Luca Prina pensa al 3-5-2 per Pro Patria Pro Vercelli, magari con qualche modifica rispetto a mercoledì: in difesa Sportelli per Molinari a completare la linea con Saporetti e Boffelli (Caprile sarà il portiere), a centrocampo se la gioca sicuramente Fietta che potrebbe sostituire Brignoli e agire con Galli e Bertoni, sugli esterni Riccardo Colombo e Vezzoni sono insidiati da Pierozzi e Pizzul. Davanti invece i favoriti sono Piu e Sean Parker, che dunque possono prendere il posto di Stanzani e Banfi che hanno giocato titolari a Legnago.

La Pro Vercelli di Beppe Scienza punta sullo stesso modulo: avremo Tintori protetto da Masi, Auriletto e Cristini come da programma, a destra Iezzi insidia Della Morte mentre Rolando dovrebbe essere titolare in mezzo, sostituendo uno tra Emmanuello, Mattia Vitale e Belardinelli. A sinistra Leonardo Gatto può avvicendare Crialese, nel tandem offensivo invece ci sarà la probabile conferma di Bunino con Christian Silenzi che spera di avere la maglia, ma Gianmario Comi naturalmente ha altre idee e sicuramente parte in vantaggio.

