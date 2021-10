Diretta Renate Pro Vercelli/ Streaming video Rai: bel posticipo (Serie C)

DIRETTA RENATE PRO VERCELLI: PARTITA COMBATTUTA!

Renate Pro Vercelli, in diretta dallo Stadio Città di Meda della omonima città brianzola, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 18 ottobre 2021, come posticipo per la nona giornata del girone A del campionato di Serie C. Dando uno sguardo alla classifica, possiamo definire la diretta di Renate Pro Vercelli come una importante partita nella zona più nobile della graduatoria, anche se lombardi e piemontesi ci arrivano con umori differenti.

Il Renate infatti arriva dal colpaccio per 2-3 sul campo dell’AlbinoLeffe che ha portato i brianzoli a quota 16 punti in una partita in cui invece tante altre big hanno frenato, compresa la Pro Vercelli che infatti al sabato aveva perso per 0-2 in casa al cospetto della FeralpiSalò, rimanendo ferma a quota 14 punti e subendo di conseguenza il sorpasso in classifica proprio del Renate, dunque il posticipo di questa sera ci darà indicazioni importanti sia su una possibile conferma brianzola sua sulla necessità di riscatto per la Pro. Che cosa ci potrà dire Renate Pro Vercelli?

DIRETTA RENATE PRO VERCELLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Renate Pro Vercelli sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, essendo il posticipo televisivo del lunedì. Raddoppia di conseguenza anche la possibilità della diretta streaming video, con il servizio offerto gratuitamente da Rai Play che si aggiunge ad Eleven Sports, casa della Serie C per gli abbonati o per chi acquista il singolo evento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI RENATE PRO VERCELLI

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Renate Pro Vercelli. Mister Cevoli dovrebbe schierare i padroni di casa con il modulo 4-3-1-2 nel quale il portiere Drago è protetto dalla difesa a quattro formata da Anghileri, Silva, Possenti ed Esposito; a centrocampo ecco Celeghin, Ranieri e Baldassin, infine in attacco dovremmo vedere il trequartista Galuppini a supporto delle due punte Rossetti e Chakir.

La risposta degli ospiti di mister Scienza dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 3–5-2 con questi possibili titolari: Tintori in porta; Masi, Auriletto e Cristini nella difesa a tre davanti a lui; a centrocampo ecco la folta linea a cinque con Iezzi, Emmanuello, Erradi, Vitale e Clemente da destra a sinistra; infine il tandem d’attacco con Comi e Rolando come possibili titolari.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Renate Pro Vercelli in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Leggermente favoriti i padroni di casa lombardi, il segno 1 è quotato a 2,45, mentre poi si sale a quota 2,90 sul segno 2 in caso di vittoria esterna e fino a 3,10 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio.

