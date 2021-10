Diretta Pro Patria Virtus Verona/ Streaming video tv: sfida in coda (Serie C)

Pro Patria Virtus Verona, in diretta dallo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 3 ottobre 2021, per la settima giornata del girone A di Serie C. Presentando dunque la diretta di Pro Patria Virtus Verona, balza subito all’occhio che si tratta di fatto di una sfida di bassa classifica al momento. La Pro Patria infatti ha appena 4 punti e arriva dalla pesante sconfitta 3-0 a Lecco nel turno infrasettimanale, di conseguenza i bustocchi avrebbero bisogno di una vittoria per rilanciarsi e non trovarsi in una posizione molto critica.

D’altronde questa è la stessa necessità della Virtus Verona, che mercoledì ha ottenuto un buon pareggio contro la Pro Vercelli, risultato che sicuramente fa morale ma da solo non basta per risalire, perché pure i veneti hanno appena 4 punti in classifica. Fare bene anche a Busto Arsizio avrebbe un grande valore per la Virtus, altrimenti la situazione tornerebbe a farsi critica: che cosa succederà quindi in Pro Patria Virtus Verona?

DIRETTA PRO PATRIA VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Pro Patria Virtus Verona non è una di quelle disponibili per questa settima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA VIRTUS VERONA

Scopriamo adesso insieme le probabili formazioni di Pro Patria Virtus Verona. I padroni di casa bustocchi dovrebbero schierarsi secondo il modulo 3-5-2: Molinari, Saporetti e Boffelli nella difesa a tre davanti al portiere Mangano; a centrocampo folta linea a cinque con Pierozzi, Nicco, Fietta, Ferri e Pizzul; infine in attacco la coppia formata da Castelli e Stanzani.

La replica della Virtus Verona dovrebbe invece prevedere un modulo 4-2-3-1: Giacomel in porta e davanti a lui la difesa a quattro formata da Mazzolo, Pellacani, Daffara e Zugaro; in mediana la coppia composta da Lonardi e Tronchin; infine nel reparto offensivo Amadio, Danti e Zarpellon sulla linea della trequarti a supporto del centravanti Pittarello.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Pro Patria Virtus Verona, in base alle quote offerte dall’agenzia Eurobet. Partono certamente favoriti i padroni di casa e il segno 1 è quotato a 2,10, mentre poi si sale a quota 3,10 per il segno X in caso di pareggio e fino a 3,55 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio della Virtus Verona.



