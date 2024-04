DIRETTA/ Pro Patria Virtus Verona video streaming tv: questa sarà la settima sfida (Serie C, 20 aprile 2024)

DIRETTA PRO PATRIA VIRTUS VERONA, IL TESTA A TESTA

La diretta di Pro Patria Virtus Verona presenta lo scontro numero 7 tra le due squadre. La squadra ad aver ottenuto più successi all’interno di questa partita è la Pro Patria, con quattro vittorie su sei partite giocate. Le restanti due partite hanno visto trionfare il Virtus Verona. Per gli amanti dei precedenti e delle statistiche, dunque, nessun pareggio tra queste due formazioni. La gara con più gol risulta essere anche quella più lontana cronologicamente parlando.

Successo con il risultato di 3-1 per la Pro Patria. La prima partita in un campionato professionistico è stata vinta ancora una volta dalla squadra biancoblù. La rete decisiva porta il timbro di Niccolo Pierozzi, che oggi veste la casacca della Salernitana in serie A. Dopo quattro vittorie consecutive della Pro Patria, il successo del Virtus Verona è datato 26 Febbraio 2023. Le reti che hanno portato i tre punti alla squadra veneta, sono state realizzate da Gomez e Casarotto. La gara di andata ha visto trionfare ancora la formazione rossoblù, con il risultato di 2-0. Marcature per Begheldo e Casarotto. (Marco Genduso)

PRO PATRIA VIRTUS VERONA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Se volete assistere alla diretta tv di Pro Patria Virtus Verona la soluzione è sempre la stessa ovvero Now Tv, che detiene i diritti per la Serie C Girone A, B e C. Se per caso non potete vedere l’evento in televisione, sarà possibile tramite diretta streaming vedere comunque la sfida tra queste due squadre.

NELLA TERRA DI MEZZO

Il bello della Serie C è che a 180 minuti dal termine può ancora succede di tutto: dall’accedere ai playoff allo sprofondare nella zona playout. La diretta Pro Patria Virtus Verona è l’esempio perfetto. La sfida andrà in scena sabato 20 aprile alle ore 18:30. Tra il Lumezzane decimo e la Pergolettese sedicesima, rispettivamente la prima squadra virtualmente ai playoff e la prima ai playout, ci sono sei punti.

Pro Patria e Virtus Verona stanno nel mezzo di questa sfilza di cinque squadre con due punti di differenza. I padroni di casa, dovesse finire oggi il campionato, sarebbero fuori dai playoff per un solo punto. La vittoria con l’Alessandria ha dato fiducia alla Pro Patria che ora rincorre il sogno di entrare nelle prime dieci. D’altro canto la Virtus Verona è a soli tre punti dalla Pergolettese sedicesimo e la sola vittoria con la Triestina nelle ultime cinque ha complicato una salvezza che sembra molto più agevole.

PRO PATRIA VIRTUS VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Siamo pronti a presentare le probabili formazioni della diretta Pro Patria Virtus Verona. In porta troviamo Rovida per i padroni di casa, difesa a tre nel 3-4-1-2 con Saporetti, Minelli e Moretti. Renault e Ndrecka saranno i due esterni con Ferri e Nicco nel cuore del centrocampo. Citterio agirà da trequartista dietro a Stanzani e Castelli.

La Virtus Verona replica con un modulo molto simile a quello degli avversari, ma senza l’inserimento di un trequartista nel 3-5-2 rossoblu. Tra i pali ci sarà Sibi con Daffara, Mazzolo e Manfrin a formare il pacchetto arretrato. A centrocampo, da destra verso sinistra, ecco Mehic, Vesentini, Metliika, Bagheldo e Ronco. Tandem offensivo composto da Ceter e Gomez.

PRO PATRIA VIRTUS VERONA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

La favorita delle scommesse della diretta Pro Patria Virtus Verona è ben chiara ai bookamkers. L’1 infatti è dato a 2.27 contro i 3.30 dell’Under, con il pareggio a 2.90.

Finirà Under anche svolta la sfida? Nelle ultime due uscite ci sono tati due “1-0”, quindi l’Under 2.5 a 1.44 potrebbe rivelarsi ancora una volta.











