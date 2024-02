Diretta/ Pro Sesto Alessandria, streaming video tv: lotta per non retrocedere (9 febbraio 2024)

DIRETTA PRO SESTO ALESSANDRIA, LE ULTIME DELLA CLASSE

La diretta Pro Sesto Alessandria, in programma venerdì 9 febbraio alle ore 20:45, racconta della 25esima giornata di Serie C Girone A. I biancoblu stanno vivendo una lunga astinenza dai tre punti. Infatti, il successo manca addirittura da metà novembre con l’Albinoleffe per 2-0. Da quel momento sei sconfitte e quattro pareggi in totale.

L’Alessandria è nella stessa situazione e questo rende la gara uno scontro salvezza fondamentale. I grigi sono reduci dal 2-1 in casa del Lumezzane che ha portato a quota 11 le partite consecutive senza i tre punti. L’ultimo sorriso per i piemontesi è stato a Renate, il 12 novembre, quando le reti di Nichetti e Sepe decisero la sfida in terra lombarda.

PRO SESTO ALESSANDRIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Pro Sesto Alessandria sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Pro Sesto Alessandria sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

PRO SESTO ALESSANDRIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pro Sesto Alessandria vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. In porta Del Frate, difesa a tre con Toninelli, Iotti e Marianucci, Agiranno esterni Poggesi e Maurizii con Bussaglia, Gattoni e Santarpia. Davanti il tandem scelto è Bruschi-Sereni.

Replica l’Alessandria con lo stesso identico modulo. Tra i pali Farroni, retroguardia formata da Soler, Rota e Cusumano. A centrocampo, in ordine da destra a sinistra, ecco Ciancio, Foresta, Nichetti, Mastalli e Nunzella. In attacco spazio a Laukzemis insieme a Busatto.

PRO SESTO ALESSANDRIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Pro Sesto Alessandria danno favorita la squadra di casa a 2.30. Secondo Goldbet, la X sta a 2.85 mentre il 2 fisso a 3.20.

L’Over 2.5 si trova a 2.70, ben più alto rispetto all’Under a 1.38. Infine, il Gol viene offerto a 2.20 contro l’1.59 del segno opposto ovvero No Gol.

