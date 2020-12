Diretta Pro Sesto Como/ Streaming video tv: derby lombardo ad alta quota! (Serie C)

DIRETTA PRO SESTO COMO: DERBY AD ALTA QUOTA!

Pro Sesto Como, che sarà diretta dal signor Fabio Pirrotta, si gioca alle ore 15:00 di giovedì 3 dicembre: anche allo stadio Breda si parla di un recupero, per la precisione quello che riguarda la decima giornata nel girone A della Serie C 2020-2021. Secondo derby consecutivo per i milanesi, che continuano a stupire: battuto di misura il Lecco, la matricola terribile ha confermato quello che è a tutti gli effetti un passo che permetterebbe di lottare per la promozione diretta, bisognerà vedere se le cose verranno confermate nel lungo periodo ma per il momento bisogna solo applaudire. Così anche per il Como, che si trova appena più sotto in classifica: il mezzo passo falso ottenuto contro il Piacenza (pareggio interno senza reti) non deve distogliere l’attenzione dal campionato di livello che i lariani stanno disputando. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Pro Sesto Como, aspettando la quale possiamo fare qualche rapida valutazione circa le scelte che sono legate alle probabili formazioni della partita.

PRO SESTO COMO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Pro Sesto Como, ma ormai sappiamo bene che l’appuntamento per tutte le partite di Serie C è con il portale Eleven Sport, che detiene l’esclusiva – ad eccezione dei posticipi – sull’intera gamma del campionato di terza divisione. La visione, fruibile in abbonamento o acquistando il singolo evento, sarà dunque in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO COMO

Bisognerà valutare se per Pro Sesto Como i due allenatori intenderanno fare turnover: Francesco Parravicini schiera un 4-3-2-1 nel quale De Respinis, ancora in gol, potrebbe essere finalmente titolare in attacco, con Scapuzzi e Mutton a giocare da trequartisti e un centrocampo nel quale Gattoni e Palesi possono affiancare la regia di Di Munno. Per quanto riguarda la difesa, Giubilato e Caverzasi proteggeranno il portiere Livieri mentre sulle corsie laterali restano favoriti Pecorini (a destra) e Michele Franco che agirà sull’altro versante. Il Como di Marco Banchini se la gioca con il 3-4-1-2: Facchin tra i pali, davanti a lui linea formata da Bovolon, Bertoncini e Solini con un centrocampo nel quale i favoriti restano H’Maidat e Bellemo – occhio però alla concorrenza di Cicconi – sulle corsie potrebbero esserci le staffette Terrani-Magrini e Iovine-Dkidak, senza dimenticarsi di De Nuzzo. Massimiliano Gatto sarà il trequartista, davanti a lui Gabrielloni potrebbe essere lanciato titolare prendendo il posto di Rosseti, a quel punto ci sarebbe la conferma di Franco Ferrari come principale riferimento offensivo.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha stilato per un pronostico su Pro Sesto Como ci dicono di come la squadra di casa sia favorita, ma in una situazione di grande incertezza: il segno 1 per la sua vittoria vale infatti 2,60 volte la puntata, ma con il segno 2 per il successo dei lariani il vostro guadagno sarebbe pari a 2,75 volte quanto messo sul piatto. Siamo molto vicini anche con l’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X: in questo caso la vincita con questo bookmaker ammonterebbe a 2,95 volte l’importo investito.



