Diretta Pro Sesto Livorno/ Streaming video tv: due squadre in forte calo (Serie C)

DIRETTA PRO SESTO LIVORNO: IDENTITÀ DA RITROVARE

Pro Sesto Livorno, partita diretta dal signor Andrea Bordin, si gioca al Breda di Sesto San Giovanni per la 19^ giornata del campionato di Serie C 2020-2021: squadre in campo alle ore 15:00 di domenica 17 gennaio per l’ultimo turno di andata nel girone A. Si tratta di una sfida tra due squadre che devono ritrovare la loro identità: in particolare i milanesi, che erano partiti come grande rivelazione del campionato ma poi hanno perso il filo e sono entrati in crisi. Sconfitti dal Renate nell’ultima giornata, hanno una classifica ancora buona per quelle che sono le ambizioni ma rischiano di venire risucchiati in zona playoff.

Quella che sarebbe la realtà del Livorno, se non fosse che i labronici hanno 5 punti di penalizzazione e al netto delle vicende di campo (penultima posizione in classifica e recente sconfitta interna contro la Pro Patria a coronamento di un periodo davvero negativo dal punto di vista dei risultati) la situazione societaria è tutt’altro che stabile. Assisteremo dunque a un match delicato nella diretta di Pro Sesto Livorno; nel frattempo possiamo provare a fare qualche valutazione circa le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA PRO SESTO LIVORNO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Sesto Livorno non è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO LIVORNO

In Pro Sesto Livorno Francesco Parravicini deve rinunciare a Giubilato: al centro della difesa dunque dovrebbe giocare Ntube insieme a Bosco e Palesi, la linea davanti a Livieri è di fatto a 5 anche se Pecorini e Michele Franco alzano la loro posizione in fase di possesso. Andando così ad affiancare una mediana nella quale Gualdi è il riferimento, poi ci sono Di Munno e Gattoni; se la gioca anche Marchesi, mentre Cominetti e De Respinis insidiano i due attaccanti titolari che potrebbero essere ancora Scapuzzi e Mutton. Per il suo Livorno Alessandro Dal Canto punta su un 4-4-2 nel quale Stancampiano sarà protetto da Marie-Sainte e Deverlan, con Cristian Sosa e Morelli che allargano la loro posizione andando a formare catene esterne con Gamignani e Tino Parisi. Avremo poi una zona mediana nella quale Haoudi e Gianluca Piccoli sono in vantaggio su Nunziatini e Lorenzo Pecchia, davanti le due certezze sono sempre Mazzeo e Braken con Canessa e Caia che eventualmente potrebbero avere spazio nel secondo tempo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Pro Sesto Livorno possiamo consultare le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 1,95 volte quanto puntato, contro il valore di 4,00 volte la giocata che accompagna il segno 2 per il successo degli ospiti. L’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,20 volte quanto messo sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA