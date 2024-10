DIRETTA NOVARA PERGOLETTESE, SFIDA SALVEZZA AL SILVIO PIOLA

Lo Stadio Silvio Piola di Novara torna ad illuminarsi sabato 5 ottobre 2024 alle 15,00 per la diretta Novara Pergolettese valida per l’ottava giornata del Girone A di Serie C. La sfide è tra due squadre in difficoltà ma con fame di salvezza e dei tre punti messi in palio.

I padroni di casa del Novara hanno portato a casa tre risultati utili nelle ultime quattro partite ma faticano ancora a trovare la via del gol. Vittoria nell’ultima giornata per la Pergolettese che ha superato il Caldiero Terme portando a casa il primo successo del suo campionato e allontanando l’ultima posizione.

DIRETTA NOVARA PERGOLETTESE, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Tutta la Serie C e, di conseguenza, anche la diretta Novara Pergolettese è esclusiva di Sky che trasmetterà questa partita anche in streaming con Sky GO o NOW TV. Per chi non riuscisse a vedere la partita da casa, sarà possibile seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà le migliori azioni con aggiornamenti costanti.

NOVARA PERGOLETTESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ad approfondire anche le possibili scelte dei due allenatori chiamati ad indirizzare la diretta Novara Pergolettese con le loro scelte. Gattuso ha trovato stabilità con il 3-5-2 e continuerà così con Ongaro e Donadio che sembrano essere la coppia migliore da schierare. Ganz e Agyeman agiranno sugli esterni con il compito di fare la doppia fase durante tutta la partita. Schema di gioco a specchio per Mussa che dovrà fare a meno dello squalificato Careccia pronto ad essere sostituito da Olivieri da mettere di fianco a Schiavini e Jaouhari a centrocampo. Parker e Anelli saranno la coppia di attaccanti con Basili in cerca di minutaggio ed una maglia dal primo minuto.

NOVARA PERGOLETTESE, LE QUOTE

Per la diretta Novara Pergolettese esploriamo anche il pronostico stabilito dall’agenzia Snai, secondo la quale la squadra piemontese parte favorita avendo un valore ammontante a 1,95 volte la giocata sul segno 1, laddove il segno 2 per l’affermazione della Pergolettese vi farebbe intascare una somma che corrisponde a 3,50 volte la posta in palio e il segno X, sul quale dovrete puntare per il pareggio, ha una quota che con questo bookmaker equivale a 3,25 volte l’importo investito sul match.