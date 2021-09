Diretta Pro Sesto Triestina/ Streaming video tv: lombardi fanalino di coda (Serie C)

DIRETTA PRO SESTO TRIESTINA: SEGNALI DAGLI ALABARDATI

Pro Sesto Triestina viene diretta dal signor Niccolò Turrini: alle ore 18:00 di mercoledì 29 settembre lo stadio Breda apre le sue porte alla sesta giornata del girone A di Serie C 2021-2022. Per i lombardi è quasi un dentro o fuori, per quanto la stagione sia appena iniziata: un solo punto in un avvio di campionato che ha ricalcato il finale dell’ultimo torneo, l’esordio di Simone Banchieri in panchina non ha evitato uno 0-3 sul campo del Renate e ora bisogna sfruttare il turno casalingo per ottenere quella vittoria che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Vittoria che la Triestina ha finalmente ottenuto nell’ultimo turno, battendo il Lecco al Nereo Rocco: un successo importante per una squadra partita con il freno a mano tirato, ma che certamente è stata costruita per andare ai playoff e poi giocarsela in maniera concreta. Aspettando di scoprire come andranno le cose nella diretta di Pro Sesto Triestina, proviamo a leggere insieme quali saranno le scelte da parte dei due allenatori, analizzando le probabili formazioni della partita.

DIRETTA PRO SESTO TRIESTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Sesto Triestina non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione – non rientra nella selezione di Sky Sport per questo turno di campionato – e allora resta valida la consueta soluzione di Eleven Sports, il portale che ormai da qualche anno è la casa “ufficiale” della Serie C. Il match in questo caso sarà trasmesso in diretta streaming video; per coloro che non abbiano sottoscritto un abbonamento stagionale sarà disponibile l’acquisto del singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO TRIESTINA

Banchieri potrebbe fare un po’ di turnover per Pro Sesto Triestina: scalpitano i due esterni Capelli e Mattia Lucarelli che si giocano il posto con Pecorini e Ghezzi, in difesa dovrebbe essere tutto invariato con Mazzarani, Caverzarsi e Della Giovanna a protezione di Del Frate mentre a fare legna in mezzo, a supporto del regista Gattoni, dovrebbero essere Brentan e Gianlli. Davanti, Grandi e Scapuzzi sono insidiati da Capogna – soprattutto – e Buongiorno, vedremo se anche qui cambierà qualcosa.

La Triestina sarà in campo con un 4-2-3-1: rispetto a domenica Giorico e Paulinho potrebbero giocare in mezzo al posto di Crimi e Giorno, ma l’italo-brasiliano è in ballottaggio anche sulla trequarti con Giuseppe De Luca. Galazzi e Iotti rischiano sulla pressione di Di Massimo e Procaccio, per gli esterni offensivi; la prima punta dovrebbe essere Trotta con Litteri che però lo insidia, a conferma di quanto sia ampia la possibilità di scelta per Cristian Bucchi. Avremo poi una difesa con Miguel Angel Martinez scelto come titolare in porta, Volta e Negro centrali e due terzini in Rapisarda e Walter Lopez.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Pro Sesto Triestina sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia Snai: un rapido sguardo su quanto proposto dal bookmaker ci dice che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 3,40 volte quanto messo sul piatto, il segno X che regola il pareggio porta in dote 3,10 volte la giocata mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, vale 2,15 volte l’importo che avrete scelto di investire.



